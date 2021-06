La montaña de entretenimiento sigue creciendo en Paramount+, y ahora, el servicio ha publicado todo el nuevo contenido que estará llegando a lo largo de junio a su plataforma en México. Por supuesto que hay títulos interesantes, otros no tanto, pero se agradece que la biblioteca siga creciendo con el único objetivo de ofrecer lo mejor a los suscriptores.

Paramount+ traerá títulos imperdibles como Nurse Jackie, Interrogation, 10 Minutes Gone, The Hitman´s Bodyguard y la nueva temporada de Paw Patrol. Además, continúan los episodios estreno de The Handmaid’s Tale, Acapulco Shore y City on a Hill. De esta manera, el servicio llega recargado en junio con contenido exclusivo para todas las audiencias, desde películas de drama y acción con las personalidades más reconocidas de Hollywood, hasta series que te mantendrán en el sillón.

Películas

Ordinary Love

Ambientado en Irlanda. Joan y Tom -un veterano matrimonio- se enfrentan a un gran reto cuando a ella le diagnostican cáncer de mama. Ordinary Love es una película de drama romántico dirigida por Lisa Barros D’Sa y Glenn Leyburn, a partir de un guión de Owen McCafferty. Está protagonizada por Liam Neeson y Lesley Manville.

The Hitman’s Bodyguard

El mejor guardaespaldas del mundo tiene un nuevo cliente, un sicario que debe testificar en la Corte Penal Internacional. Deben dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para llegar al juicio a tiempo.The Hitman’s Bodyguard es una buddy film de acción y comedia dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Gary Oldman y Salma Hayek.

10 Minutes Gone

Incapaz de recordar qué pasó durante los diez minutos que duró el asalto a un banco que le costó la vida a su hermano, Frank está dispuesto a cualquier cosa para que alguien le explique qué sucedió y quién es el responsable de la tragedia. 10 Minutes Gone es un thriller de acción estrenado en 2019, dirigido por Brian A. Miller y protagonizado por Bruce Willis, Michael Chiklis y Meadow Williams.

Series y shows

Nurse Jackie

La enfermera de urgencias Jackie Peyton hace todo lo posible para ofrecer a sus pacientes la mejor atención posible mientras navega las aguas de un sistema de salud que se desmorona. Pero ella tiene un secreto que cada vez es más difícil ocultar. Nurse Jackie es una serie dramática de humor negro, creada por Evan Dunsky, Liz Brixius, Linda Wallem y protagonizada por la multipremiada actriz Edie Falco, Eve Best, Peter Facinelli y Merritt Wever.

Interrogation

Basada en una historia real que abarcó más de 30 años de investigación, un joven es acusado y condenado por asesinar brutalmente a su madre. Interrogation es una serie de televisión estadounidense de drama criminal real, estrenada en 2020, creada por Anders Weidemann y John Mankiewicz, protagonizada por Kyle Gallner, Peter Sarsgaard, Kodi Smit-McPhee y Ellen Humphreys.

House of Lies

El consultor Marty Kaan y su equipo de colegas, encantan de forma petulante a los grandes ejecutivos de corporaciones, sin sospechar que el equipo lo único que quiere es cerrar grandes negocios, en el que los ejecutivos tendrán que gastar una fortuna por los servicios de Kaan y su equipo. House of Lies es una serie de comedia creada por Matthew Carnahan y protagonizada por Don Cheadle, Kristen Bell, Ben Schwartz y Josh Lawson.

Infantiles

Paw Patrol

La heroica manada de cachorros -Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest, y el súper poderoso Tracker- cree que “ningún trabajo es demasiado grande, ningún cachorro es demasiado pequeño y, trabajan juntos para proteger a la comunidad.

Además de los nuevos contenidos e importantes estrenos de este mes, Paramount+ anuncia la continuidad en su plataforma de las exitosas series City on a Hill, The Handmaid’s Tale, Acapulco Shore y For Life.

Pluto TV en México

Las novedades no solo llegan a Paramount+, sino también a Pluto TV. Este junio en Pluto TV llegan nuevos canales a su grilla en Latinoamérica. La plataforma sumará siete nuevos canales en América Latina, con grandes incorporaciones de contenidos de música y la mejor selección de la era dorada del cine.

Pluto TV Conciertos por Stingray (Canal 905) – Las estrellas de hoy y las leyendas de siempre como Queen, Bruce Springsteen, The Weeknd, Imagine Dragons, Katy Perry y muchos más, llegan con sus conciertos y documentales a Pluto TV Conciertos por Stingray.

Pluto TV Karaoke por Stingray (Canal 906) – En este canal canta todas tus canciones favoritas, desde los clásicos de ayer hasta los éxitos de hoy. ¡Qué comience tu fiesta de karaoke! Para los países de habla hispana, Pluto TV anunció tres nuevos canales que se agregarán?a su grilla de 90 señales a partir del?martes 8 de junio.

Sin tetas no hay paraíso (Canal 130) – Unos senos grandes son la puerta de entrada a un mundo de lujos y extravagancias. Esta es la historia de Catalina, una joven que cegada por su ambición y las malas influencias llegará a un paraíso al que jamás desearía haber entrado.

Con estos nuevos estrenos, ya son 90 los canales disponibles en la plataforma gratuita en poco más de un año desde su lanzamiento en países de habla hispana. Así que este próximo fin de semana no hay pretexto de nada, podrás disfrutar gran contenido tanto de Pluto TV como de Paramount+.