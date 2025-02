Evento de Amazon ¿Qué esperar de Alexa y sus nuevos dispositivos?

Este miércoles 26 de febrero, Amazon celebrará un evento en Nueva York centrado en sus dispositivos y servicios. Será la primera vez desde septiembre de 2023 que la compañía organice un evento de este tipo, lo que ha generado expectativas sobre posibles lanzamientos de nuevos productos y actualizaciones.

En su última presentación, Amazon sorprendió con dispositivos como el Fire TV Stick, una soundbar, el router eero Wi-Fi 7, los Echo Frames y el Echo Hub. Sin embargo, el anuncio más destacado fue la renovación de Alexa con inteligencia artificial para ofrecer respuestas más rápidas y conversacionales.

¿Qué podemos esperar del evento de Amazon?

Han pasado más de 18 meses desde la última gran actualización de Alexa, y muchos se preguntan si finalmente veremos avances significativos.

El evento comenzará a las 10:00 a.m. (ET) en Nueva York y, aunque no se transmitirá en vivo, desde Pasión Móvil nos daremos a la tarea de seguir este evento para traerte todos los detalles. Según la invitación, Panos Panay, vicepresidente senior de Amazon, y su equipo de Dispositivos y Servicios estarán presentes.

Alexa ¿El gran protagonista del evento?

Una pista intrigante sugiere que Alexa podría ser el foco principal. Según The Verge, Amazon envió cinco versiones de la invitación que, al unirse, forman la palabra “Alexa” en el fondo.

Esto ha llevado a especular que la compañía presentará una versión renovada de su asistente virtual. En enero pasado, Amazon introdujo mejoras en Alexa con habilidades impulsadas por IA, como la integración con Character.ai y funciones para crear música o jugar a “20 preguntas”.

Sin embargo, aún se espera la llegada de una versión más avanzada, similar a ChatGPT, que permita interacciones más naturales y fluidas.

Se rumoreaba que esta nueva Alexa, apodada “Remarkable”, debutaría en octubre de 2023 con un costo mensual de entre $5 y $10 dólares, y que estaría respaldada por la IA Claude de Anthropic.

Pero octubre pasó sin novedades, y un informe de noviembre reveló que Amazon enfrentaba desafíos técnicos para perfeccionar la tecnología. Ahora, todos están atentos para ver si finalmente está lista para su lanzamiento.

Nuevos dispositivos ¿Qué hardware presentará Amazon?

Por supuesto, no sería un evento de Amazon sin el lanzamiento de nuevos dispositivos. En ocasiones anteriores, la compañía ha presentado una amplia gama de productos, desde televisores Fire TV hasta gafas inteligentes y microondas.

El último evento fue más modesto en términos de hardware, reflejando las dificultades de la empresa para impulsar las ventas de sus altavoces inteligentes. Han pasado tres años desde el lanzamiento del Echo Dot (5ª generación) y cuatro desde el Amazon Echo de 4ª generación.

Aunque los cambios entre generaciones suelen ser mínimos, estos plazos son considerados largos en el mundo de la tecnología. Por ello, muchos esperan que Amazon presente actualizaciones significativas en su línea de dispositivos.

El evento de este miércoles promete ser un momento crucial para Amazon, especialmente en un momento en que la competencia en el ámbito de la inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes es más intensa que nunca.

Con posibles novedades en Alexa y nuevos dispositivos, la compañía busca reafirmar su posición como líder en innovación tecnológica. Estaremos atentos a todas las novedades que se presenten.

Fuente: The Verge