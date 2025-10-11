Hongqi inaugura agencias boutique en México con tres modelos de lujo

Una nueva empresa con coches tope de gama

Hongqi acaba de pisar territorio mexicano, y lo hizo por la puerta grande. Tres agencias boutique abrieron sus puertas al mismo tiempo en Ciudad de México, Puebla y Monterrey.

Esta marca no es una más de las tantas asiáticas que han desembarcado en el país buscando su lugar. Hongqi lleva más de 60 años fabricando autos en China desde 1958, para ser exactos, lo cual la convierte en la primera firma de lujo de ese país.

Durante décadas, fue la encargada de transportar a la élite gubernamental china, un símbolo de estatus y diplomacia, ahora, su mirada está puesta en el mercado latinoamericano, empezando por México.​

Espacios que rompen el molde

Las agencias en Sendero Santa Fe (CDMX), Puebla y San Pedro Garza García (Monterrey) no son concesionarias tradicionales. Hongqi las llama “boutiques” porque cada espacio está pensado para ofrecer una experiencia personalizada, con arquitectura moderna y un enfoque en el detalle.

La cuarta sede, que abrirá próximamente en Guadalajara, completará la primera oleada de su arribo a México.​

Aquí no se trata solo de llegar, ver los autos y llevarte uno, es una apuesta por algo distinto: atención uno a uno, espacios diseñados con elegancia y una promesa clara de que cada cliente vivirá algo más que una simple compra.​

Tres modelos para empezar

Hongqi llega con tres propuestas bien diferenciadas. Cada una responde a un estilo de vida, pero todas comparten el mismo ADN: sofisticación, tecnología y un diseño que no pasa desapercibido.​

El HS3 es el más accesible del trío, se trata de un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 168 caballos de fuerza, caja DCT de 7 velocidades y 22 sistemas de asistencia al conductor (ADAS). Su precio arranca en $689,900 pesos.

El H5 es un sedán mediano que sube la apuesta, motor 2.0 turbo también de 168 hp, pero con caja automática de 8 velocidades. Incluye 6 bolsas de aire, 22 ADAS y un equipamiento que busca conquistar a quienes valoran la elegancia, su precio es de $799,900 pesos.​

Y luego está el H9, el buque insignia. Este sedán grande no solo tiene un motor 2.0 turbo de 250 hp y caja automática de 7 velocidades.

Su diseño estuvo a cargo de Giles Taylor, el mismo responsable de algunos modelos de Rolls-Royce. Con un precio de $1,899,900 pesos, el H9 busca competir directamente con los sedanes de lujo alemanes: Mercedes-Benz Clase S, BMW Serie 7 y Audi A8.​

Un nombre que habla de historia

Hongqi significa “bandera roja” en mandarín, y no es casualidad, desde su fundación, la marca fue concebida como un emblema nacional, en sus inicios, fabricaba vehículos exclusivamente para el gobierno chino.

Con el tiempo, buscó democratizar su propuesta y hasta llegó a ser una opción popular para taxis, pero en 2009, decidió regresar a sus raíces premium, apostando nuevamente por el lujo y la exclusividad.​

Hoy, Hongqi es parte del gigante automotriz FAW, que ya tiene presencia en México con la marca Bestune.