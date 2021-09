HONOR es una marca que se independizó de Huawei hace ya algunos meses, esto después de que el gobierno de Donald Trump vetara comercialmente a dicha compañía, sin embargo, ahora, todo parece indicar que HONOR podría tener el mismo destino que su homónima china.

Según informes, las agencias de seguridad en los Estados Unidos están debatiendo si se debe incluir a HONOR es la lista de bloqueados de exportación. Se dice que las agencias debaten si la empresa asiática representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y si debería prohibirse.

Esto de aprobarse, la empresa podría acarrear muchos impactos negativos en la relación entre el país estadounidense y China, ya que sería la misma historia con lo ocurrido con Huawei.

Si HONOR entra en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos, significa que ninguna empresa de procedencia estadounidense, y sus socios comerciales, pueden tener relación alguna con la firma china. Esto significa que los smartphones de la marca no podrán usar Android como sistema operativo, tampoco podrán hacer uso de procesadores de empresas como Qualcomm, MediaTek, UNISOC, etc. En fin, tendría el mismo destino que Huawei.

The Washington Post afirma que miembros del personal del Pentágono y el Departamento de Energía están discutiendo el potencial de la compañía Honor para ser puesta en la lista de entidades, mientras que el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado estaban en contra de esta decisión.

Algunos miembros dueños de Honor que forman parte del conglomerado Shenzen Zhixin New Information Technology Co., mencionan que HONOR no produce materiales nucleares ni ningún componente, tampoco vende sus dispositivos en los Estados Unidos, lo que da razones suficientes para no prohibir a la empresa y ponerla en dicha lista.

Recordemos que la lista de entidades prohíbe comerciar con otras empresas estadounidenses a menos que el gobierno de los Estados Unidos presente y apruebe una solicitud especial. Veremos en que termina esto, en unas cuantas semanas, incluso menos, sabremos si HONOR tendrá el mismo destino que Huawei.