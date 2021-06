Antes de las votaciones del pasado 6 de junio, varios “influencers” publicaron en sus respectivos perfiles sociales de Instagram varios mensajes incitando a la población a votar por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que generó una falta al incumplimiento a la ley.

Por esta razón, el INE ordenó que al menos las 30 publicaciones (stories) en Instagram y Facebook fueran eliminadas inmediatamente de dichas plataformas. Por unanimidad aprobaron la medida cautelar solicitada para ordenar la suspensión inmediata de la difusión de estos mensajes.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar, ya que no es la primera vez que este partido repite la misma conducta dentro de un proceso electoral, pues en 2015 hizo lo propio cuando varios artistas pidieron votar por este partido y se hizo acreedor a una sanción, pero parece que eso no le importo al PVEM.

Ciro Murayama, consejero presidente de esta comisión, señalo que se trata de una conducta sistemática, orquestada en tiempo y contenido para favorecer el partido. Por su parte, las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala coincidieron en que el análisis integral de los mensajes, hay identidad en el contenido de los mensajes, ya que hablan de las mismas propuestas impulsadas por el Partido Verde Ecologista de México.

