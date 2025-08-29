Amazon invierte $2.45 millones de dólares en eficiencia hídrica en la Ciudad de México

Amazon, a través de su división de computación en la nube AWS, confirmó una inversión directa de $2.45 millones de dólares para proyectos de eficiencia hídrica en la Ciudad de México.

Esta alianza con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) busca atacar el problema de la pérdida de agua no contabilizada, que supera el 40% en la capital.

Inversión de Amazon para eficiencia hídrica

La inversión aprobada se destina a mejorar el manejo y ahorro del agua mediante infraestructura y tecnología avanzada.

Esta acción se enmarca en un esfuerzo conjunto entre Amazon y las autoridades locales para enfrentar desafíos críticos en el suministro hídrico de la ciudad. Se trata de un monto significativo que refleja el compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico en la región.

El proyecto está dividido en dos fases principales. La primera tuvo lugar en la Derivación San Antonio, con una inversión de $450,000 dólares, logrando ahorrar 70 litros de agua por segundo.

Este ahorro beneficia a unas 60,000 personas. La segunda fase, ubicada en el Ramal Santa Lucía, recibe la mayor inversión con $2 millones de dólares y se espera recuperar 300 litros por segundo, esto equivale al consumo de más de 250,000 habitantes.

Beneficios para la Ciudad de México

El agua recuperada se destinará especialmente a la zona oriente, una región históricamente afectada por la escasez, este esfuerzo no solo mejora la disponibilidad sino que también ayuda a equilibrar el suministro en áreas vulnerables.

Además, el proyecto forma parte de una estrategia que incluye iniciativas similares en Monterrey y Querétaro, con un ahorro combinado anual superior a 2,500 millones de litros de agua en el país.

Amazon busca ser una empresa water positive para el 2030, es decir, regresar más agua a las comunidades de la que consume en sus operaciones. Actualmente, ha logrado avanzar hasta el 53% de esta meta.

El proyecto en la Ciudad de México destaca como un ejemplo concreto de esta ambición, reforzando el papel de la innovación tecnológica aplicada a recursos naturales esenciales.

Colaboración y responsabilidad gubernamental

El titular de Segiagua, José Mario Esparza, explicó que Amazon financia el proyecto, pero toda la infraestructura y operación quedan bajo la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México.

Se trata de una donación directa a la infraestructura pública, no de una asociación público-privada ni operación privada. Esta modalidad asegura que el control y gestión del agua permanezcan en manos de las autoridades locales.

Innovación tecnológica para el ahorro de agua

El ahorro se logrará mediante tecnología de punta, como válvulas automáticas que antes requerían manipulación manual.

Con la incorporación de inteligencia artificial y sistemas automatizados, se reducen los tiempos de operación y se mejora la capacidad de monitoreo para evitar derrames por fallas humanas.

El software empleado es desarrollado localmente y de código abierto, lo que permite flexibilidad y múltiples aplicaciones sin limitaciones técnicas.

Un pozo nuevo produce entre 10 y 20 litros de agua por segundo, por lo que la primera fase del proyecto equivale a tener siete pozos nuevos en términos de volumen.

Sin embargo, no se trata de sobreexplotar recursos, sino de recuperar agua que antes se desperdiciaba por falta de eficiencia. Este enfoque apunta a optimizar el uso del recurso hídrico ya disponible en la ciudad.

Fuente: El Universal