Conoce a Ana Paola, la joven que busca viajar al espacio y representar a México

Joven mexicana a punto de cumplir su sueño espacial

Ana Paola González Villanueva tiene 20 años y es originaria de Nuevo León, México. Actualmente está participando en una convocatoria para viajar al espacio, impulsada por la agencia aeroespacial SERA Space Age y el programa Blue Origin.

Ana Paola estudia Ingeniería en Aeronáutica en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, donde forma parte del equipo Axios Aero Design, reconocido en competencias aeronáuticas nacionales e internacionales.

También se encuentra cursando una tecnicatura en mantenimiento y se prepara también para entrar pronto en el pilotaje comercial, mostrando una disciplina y pasión constantes para abrirse camino en la industria aeroespacial.

Trayectoria y logros en la industria aeronáutica

Desde 2023 Ana Paola se ha preparado intensamente, inició pilotaje con una beca para sustentar sus horas de vuelo. En 2024 fue campeona nacional junto a Axios Aero Design en la competencia SAE Aero Design México con aviones fabricados por el equipo.

En 2025 representó a México en el top 10 global en esta misma competencia en Los Ángeles, con un avión certificado por Lockheed Martín y SAE. Ana Paola insiste en que la edad, el dinero o el origen no deben ser obstáculos, sino motivaciones para luchar por tus sueños

Mexicanos en la NASA: un legado inspirador

La historia mexicana en la exploración espacial es breve pero llena de logros notables. El primer astronauta mexicano en ir al espacio fue Rodolfo Neri Vela, quien en 1985 orbitó la Tierra en la misión STS-61-B del transbordador Atlantis.

Otro referente es José Hernández Moreno, ingeniero y astronauta de origen mexicano que en 2009 viajó en la misión STS-128 tras superar varios rechazos previos en la NASA.

Entre las mujeres se resalta a la Dra. Ellen Ochoa, ingeniera y física con raíces mexicanas, que se convirtió en la primera mujer astronauta hispana en el espacio y luego directora del Centro Espacial Johnson de la NASA.

Además, científicos mexicanos destacados como Carlos Salicrup han realizado experimentos pioneros en la Estación Espacial Internacional, contribuyendo a la medicina aeroespacial y la impresión 3D de dispositivos para exploración prolongada.

Votos para Ana Paola ayudarán a cumplir el viaje espacial

Actualmente, Ana Paola González Villanueva se encuentra en espera de las votaciones que podrían llevarla a cumplir su sueño de viajar al espacio.

Su participación en la convocatoria de SERA Space Age ha movilizado apoyo en redes, y está posicionada entre las candidatas más fuertes.

La historia de mexicanos que han llegado a la NASA y la industria aeroespacial sirve como inspiración para que esta joven talentosa pueda ser la próxima en poner la bandera de México en la órbita.

Desde luego, te invitamos a seguir a Ana Paola en este trayecto y estar atento a sus publicaciones para conocer la fecha exacta en que podremos votar por este sueño.