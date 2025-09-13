Klar adquiere Bineo de Banorte y acelera su transformación bancaria en México

El ecosistema financiero mexicano experimentó una transformación significativa con el anuncio de que Banorte vendió su filial de banca digital Bineo a la fintech Klar.

Esta operación, confirmada el 4 de septiembre de 2025, representa un cambio estratégico que otorga a la startup tecnológica acceso directo a una licencia bancaria, uno de los activos más codiciados en la industria financiera nacional.

La operación que redefinió el mercado fintech

La transacción se realizó a través de Clearscope Holdings, subsidiaria de Klar Holdings Limited, y comprende la totalidad de las acciones representativas del capital social de Bineo.

Aunque Banorte no reveló los detalles financieros del acuerdo, la operación permanece sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como las opiniones de Banco de México.

Esta adquisición representa un atajo estratégico para Klar, que había iniciado el proceso para solicitar su propia licencia bancaria a finales de 2024.

Stefan Möller, CEO y cofundador de Klar, había mencionado anteriormente que “recibir la nómina es, en última instancia, el santo grial de cualquier banco”, y la licencia bancaria permitirá a la compañía expandir significativamente su oferta de productos financieros.

El proyecto Bineo: de la ambición al traspaso

Bineo nació en enero de 2024 como el primer banco 100% digital con licencia de Institución de Banca Múltiple propia en México.

El proyecto representó una inversión considerable para Banorte, que desembolsó aproximadamente $270 millones de dólares entre infraestructura y capitalización. Sin embargo, la unidad nunca logró alcanzar la rentabilidad esperada y se convirtió en la única subsidiaria del banco que registró pérdidas durante su operación.

Durante 2024, Bineo acumuló pérdidas por $981 millones de pesos, y en el primer semestre de 2025 sumó otros $513 millones de pesos adicionales.

Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, había adelantado en abril que el banco evaluaba la venta o fusión de la división como parte de una reestructuración más amplia de su portafolio digital.

En aquel momento, estimó que la licencia bancaria podría venderse por aproximadamente $100 millones de dólares.

Klar: el ascenso meteórico de una fintech mexicana

Fundada en 2019 por Stefan Möller, Daniel Autrique y Gianluigi Davassi, Klar se consolidó como una de las fintech más dinámicas del país.

La compañía, que cuenta con un ADN binacional al mantener oficinas tanto en México como en Berlín, había levantado $190 millones de dólares en su Serie C en junio de 2025, alcanzando una valuación superior a los $800 millones de dólares.

Esta startup ganó presencia en el mercado mexicano ofreciendo tarjetas de débito y crédito respaldadas por Mastercard, dirigidas especialmente a un público joven que busca alternativas a la banca tradicional.

Su modelo de negocio se basa en un proceso de aprobación crediticia más ágil que no depende exclusivamente del historial en buró de crédito, sino que analiza el comportamiento de gastos del usuario.

Para 2024, Klar se había convertido en la segunda sofipo más grande de México por número de clientes, registrando más de 3 millones de usuarios activos.

Beneficios estratégicos de la licencia bancaria

La adquisición de la licencia bancaria de Bineo permitirá a Klar ampliar significativamente su portafolio de servicios.

Con esta autorización, la compañía podrá ofrecer productos como captación de depósitos con mayor protección (hasta 400,000 UDIS equivalentes a más de $3 millones de pesos garantizados por el IPAB), créditos hipotecarios, portabilidad de nómina y una gama completa de servicios bancarios.

Möller explicó que la licencia bancaria permitirá a Klar “impulsar la oferta para su cliente objetivo de clase media”.

El enfoque de la empresa en clientes que ya están en la economía formal pero que no son completamente atendidos por los bancos tradicionales la diferencia de otras fintech que se han enfocado en la población no bancarizada.

Fuente: El Economista