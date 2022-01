Starlink es el servicio de internet satelital ofrecido por el magnate Elon Musk, y que es parte de SpaceX. Se ofrece en gran parte de Estados Unidos y en México está a punto de estar disponible, pues ya se ha iniciado una preventa, pero su precio sobrepasa los 1,000 pesos mensuales, además que debes comprar el equipo que incluye la antena y el decodificador, cuyo precio sobrepasa los 10,000 pesos.

Pues bien, estas antenas, que en realidad son los platillos que captan la señal del internet proveniente desde los satélites que están en el espacio, es el lugar preferido de los gatos. Así lo demuestra Aaron Taylor, un canadiense que tiene cinco gatos, y que confiesa que sus mininos utilizan la antena receptora para tomar el sol durante el invierno.

El calor que produce el plato parabólico en los días fríos gusta en demasía a los michis, por lo que ahora se ha descubierto que el plato de Starlink tiene doble funcionalidad: ofrecer internet satelital y ser hogar para los gatos. Taylor acudió a su cuenta de Twitter para expresar que Starlink funciona perfectamente hasta que los gatos descubren que el plato emite un poco de calor en el invierno.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie

— Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021