A partir del próximo martes 23 de marzo, los servicios de canales digitales de los bancos en México podrán acceder al GPS de tu celular, siempre y cuando así lo autorices, pero es probable que si no lo haces no puedas hacer uso de la aplicación de tu banco, incluso no podrás acceder.

Ahora, si abres una cuenta en el banco y usas la contratación de servicios de forma remota, tendrás que permitir a la institución bancaria la geolocalización del celular desde el cual realizarás el proceso. Así lo informó la Asociación de Banco de México (ABM) y que se refiere al artículo 115 de la Ley de instituciones de Crédito.

De esta manera, en cumplimiento del marco legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo en el país, las instituciones bancarias están obligados a obtener la geolocalización en tiempo real del teléfono a través del cual sus usuarios aperturen cuentas y realicen operaciones o servicios.

Por ello, todos los usuarios que tengan instalada una aplicación de una institución bancaria en su celular, deberá permitir la activación de su GPS y aceptar todos los permisos para que los bancos estén en posibilidad de otorgar los servicios correspondientes.

Cabe señalar que cada banco definirá y dará a conocer de forma individual toda la información que se requiere para que la aplicación funcione correctamente y que permisos deberá otorgar el usuario en su dispositivo móvil.

Con información de ABM