Los icónicos robots de Boston Dynamics, Atlas y Spot no solo pueden mantener el equilibrio y fungir como vigías en parques o grandes ciudades, sino también son buenos bailarines. De hecho, saben hacer rutinas gimnasticas, parkour, backflips y saber bailar, y así se despiden de este año 2020.

En el video publicado por la empresa de robótica, muestra a sus robots Atlas, el cual tiene forma de humanoide, Spot en forma de perro y Handle, se unen para mostrarnos una rutina de baile cuya coordinación es excelente al ritmo de la canción Do You Love Me de The Contours.

Esta no es la primera vez que Boston Dynamics muestra las habilidades de baile de sus robots, la compañía ya había mostrado a Spot haciendo el Running Man en 2018, pero el nuevo video está a otro nivel justo para despedir el 2020 con todo el animo a pesar de haber sido un año bastante terrible.