Martin Cooper es el primer hombre que realizó la primera llamada desde un teléfono móvil. El 3 de abril de 1973, en ese entonces empleado de Motorola, sostenía una caja inalámbrica en la oreja y la usó para hablar con un hombre a unos 5 kilómetros de distancia.

Esa fue la primera vez que alguien utilizaba un teléfono completamente inalámbrico independiente para conectarse con un teléfono fijo normal. Fue un gran hito para Cooper, para Motorola y para la humanidad, pues hoy en día es el dispositivo que más se usa en el mundo relegando cada vez más al teléfono fijo local.

Ahora, Martin Cooper cuenta esta experiencia y el desarrollo que hubo detrás del primer teléfono móvil en un libro que acaba de publicar bajo el título “Cortar el Cordón: El Teléfono Celular ha Transformado la Humanidad” o “Cutting the Cord: The Cell Phone Has Transformerd Humanity”.

En el libro, “el padre del teléfono celular”, como se le ha apodado a Cooper, comparte memorias y una breve conclusión que toca las esperanzas para el futuro de la humanidad. Sin embargo, también comparte su trabajo previo a la primera llamada desde un teléfono móvil y como fue el trabajo.

Esta nueva obra ya está a la venta en Amazon, tanto en versión digital como en audiolibro y tapa dura.

Con información de Amazon