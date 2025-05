Meta prueba pagos con stablecoins, pero EE.UU. pone condiciones

El escepticismo de los reguladores ante Meta y las Stablecoins

Meta, la empresa matriz de Facebook, estaría evaluando el uso de stablecoins (criptomonedas estables) para facilitar pagos internacionales a creadores de contenido. Sin embargo, su iniciativa podría chocar con la regulación en EE.UU., especialmente después de las críticas de la senadora Elizabeth Warren.

En una entrevista con CoinDesk, Warren advirtió que la entrada de gigantes tecnológicos en el sector de las stablecoins podría “excluir a pequeñas empresas del sistema de pagos”. La senadora, miembro destacado del Comité Bancario del Senado, ha impulsado normas más estrictas para las criptomonedas.

El Proyecto de Ley GENIUS y sus implicaciones

Actualmente, reguladores estadounidenses trabajan en un marco legal para las criptomonedas, incluyendo una propuesta centrada en stablecoin: el “GENIUS Act” (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins).

Este proyecto busca clasificar a los emisores de stablecoins como instituciones financieras, obligándolos a cumplir con normas antilavado de dinero y sanciones económicas.

Warren insistió en que la ley debe evitar que grandes corporaciones, como Meta, lancen sus propias versiones del dólar digital. Incluso cuestionó si los planes de Mark Zuckerberg representan “un intento más de controlar el dinero de los estadounidenses”.

¿Cómo planea Meta Usar las Stablecoins?

Según un informe de Fortune, Meta estaría en conversaciones con empresas de criptomonedas para implementar pagos en stablecoins a creadores internacionales, especialmente en Instagram.

El objetivo sería evitar las altas comisiones de las transferencias bancarias tradicionales, ofreciendo transacciones de hasta $100 USD.

Aunque la compañía no ha confirmado estos planes, el proyecto enfrenta un escrutinio creciente. El GENIUS Act podría exigir a las empresas de stablecoins congelar o destruir fondos en cumplimiento de órdenes judiciales, además de reportar actividades sospechosas.

Mientras Meta busca innovar en pagos globales, la regulación estadounidense podría limitar su avance. El debate refleja la tensión entre la adopción de criptomonedas y el control financiero, con actores como Warren presionando por evitar el dominio de las Big Tech en el sistema monetario.

Fuente: PYMNTS