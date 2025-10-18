Meta transfiere React a Linux Foundation con apoyo de Microsoft y Amazon

React, esa biblioteca de JavaScript que has oído mencionar algunas vez (o que tal vez usaste si estás inmerso en la industria), acaba de dar un giro histórico. Ya no pertenece exclusivamente a Meta.​

Un nuevo hogar para React

Durante 12 años, React estuvo bajo el ala de Meta (Facebook). Fue creado allí, creció allí… pero ahora las cosas han cambiado.

La Linux Foundation anunció en React Conf 2025 la creación de la React Foundation, una organización neutral que se encargará de gestionar React, React Native y JSX.​

Esto significa que React pasa a estar en el mismo club que Linux, Kubernetes o Node.js – proyectos gestionados por comunidades globales, no por una sola empresa.​

¿Quiénes están detrás de este cambio?

La React Foundation no llega sola. Los miembros fundadores son pesos pesados de la industria: Amazon, Microsoft, Vercel, Callstack, Expo y Software Mansion… además de Meta, que sigue en el juego.​

Seth Webster, quien lideraba React en Meta, será el Director Ejecutivo de la nueva fundación.

Y algo importante – Meta no se desentiende del proyecto, de hecho, comprometió más de $3 millones de dólares en financiamiento y mantendrá ingenieros dedicados a React durante los próximos 5 años.​

Los números hablan por sí solos

Para que te hagas una idea del peso de esta noticia, React es usado actualmente por casi 55 millones de sitios web.

Más de 20 millones de desarrolladores trabajan con esta tecnología. React Native, su versión para aplicaciones móviles, se descarga más de 4 millones de veces cada semana.​

Aplicaciones que usas todos los días – Instagram, Facebook, Discord, Shopify – están construidas con React Native.​

¿Por qué es importante este movimiento?

Hasta ahora, aunque React era código abierto, las decisiones importantes venían principalmente de Meta. Había preocupaciones en la comunidad sobre conflictos de interés, especialmente con empresas como Vercel (creadores de Next.js) que tenían empleados en el equipo central de React.​

Con esta transición a un modelo de gobernanza neutral, las decisiones técnicas pasarán a manos de un consejo donde participan múltiples empresas y colaboradores de la comunidad. Nadie tendrá control absoluto.​

Jim Zemlin, Director Ejecutivo de Linux Foundation, lo resumió así: “El paso a un hogar neutral es la evolución natural de esta importante tecnología de código abierto”.​

Qué cambia en concreto

La React Foundation se encargará de la infraestructura (GitHub, sistemas de integración continua), las marcas registradas y la organización de eventos como React Conf. También ofrecerá apoyo financiero a proyectos del ecosistema mediante becas y programas de desarrollo.​

Lo interesante es que habrá dos estructuras separadas: una junta directiva que supervisa los recursos de la fundación, y una estructura de gobernanza técnica que funcionará de manera independiente. Esto garantiza que las decisiones de negocio no interfieran con las decisiones técnicas.​

Andrew “Boz” Bosworth, CTO de Meta, comentó: “Liberamos React como código abierto hace 12 años y desde entonces la comunidad lo convirtió en una parte esencial de cómo nuestra industria crea mejores productos”.​

Fuente: MiduDev