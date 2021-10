La consola original Xbox está a punto de cumplir 20 años, y para celebrarlo, Adidas y Microsoft han colaborado para la fabricación de unos tenis edición especial alusivos a la Xbox que se lanzó en 2001.

Estos tenis llevan por nombre Adidas Xbox 20th Forum Tech, y tienen un diseño inspirado en la edición especial de la consola Xbox que se lanzó junto con el juego de Halo: Combat Envolved en 2001. El calzado tiene una suela en color verde translucido mientras que la parte superior es una mezcla de verde y negro, mientras que en la lengua del tenis está el logotipo original de Xbox.

Esta asociación entre ambas empresas inicia el lanzamiento global del Always Played In. Never Played Out que celebra las épocas populares del juego en los últimos veinte años.

Por desgracia, estos tenis de edición especial no estarán a la venta, pero Xbox asegura que este es el comienzo de su colaboración con Adidas, ya que prometen lanzar tenis adicionales inspirados en consolas de Xbox pasadas y de última generación durante el próximo mes en celebración del 20 aniversario de Xbox.

No obstante, Microsoft ha confirmado que un par de estos tenis estarán disponibles para su compra para los fanáticos a finales de este año, aunque estará sujeto a un concurso especial, el cual se dará a conocer pronto.