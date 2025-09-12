El día que Bitcoin estuvo al borde del abismo: crónica del “milagro” en MtGox

En los primeros meses de 2014, MtGox no solo era el Exchange (casa de cambio) más grande de Bitcoin; era el punto de encuentro para quienes apostaban por el futuro de las criptomonedas.

Desde su base en Tokio, llegó a manejar más del 70% de las transacciones globales de Bitcoin, convirtiéndose en el epicentro de una economía digital emergente. Miles de usuarios en todo el mundo confiaban sus ahorros a esta plataforma, pero nadie estaba preparado para lo que se acercaba…

La catástrofe que estremeció al mundo cripto

Todo cambió en febrero de 2014, cuando MtGox suspendió operaciones, cerró su sitio y solicitó la bancarrota.

El motivo no tardó en sacudir la confianza: la empresa admitió que habían desaparecido unos 850,000 bitcoins, equivalentes a más de $450 millones de dólares de entonces. Muchos usuarios quedaron atrapados sin acceso a sus fondos, lo que desató pánico y una caída estrepitosa en el valor del Bitcoin.

La noticia reavivó la desconfianza hacia las criptomonedas, evidenciando la vulnerabilidad de un sistema que algunos consideraban infalible.

El hallazgo inesperado que detuvo la debacle

En medio de la incertidumbre y la rabia de miles de afectados, llegó un giro inesperado: el CEO Mark Karpeles anunció que habían “encontrado” casi 200,000 bitcoins en una billetera digital de formato antiguo que el equipo creyó vacía.

El 7 de marzo de 2014, tras una revisión e iniciar los procedimientos legales de rehabilitación en Japón, el personal de MtGox encontró la clave de acceso a esa billetera “olvidada”.

La revelación fue tanto un alivio parcial como un enigma. ¿Cómo pudo permanecer inactiva semejante suma y pasar desapercibida por tanto tiempo?

Los bitcoins se movieron primero a carteras en línea para ser verificados y luego a un almacenamiento fuera de línea por motivos de seguridad. A pesar del regreso, quedaban aproximadamente 650,000 bitcoins aún desaparecidos.

Dudas y escepticismo en la comunidad

La respuesta pública no fue del todo optimista. La comunidad cripto y bastantes acreedores recibieron con escepticismo las explicaciones de MtGox, señalando inconsistencias entre lo declarado por la empresa y la evidencia en el blockchain.

Karpeles habló de una sola wallet, pero los registros públicos mostraron que los fondos pasaron por cinco billeteras diferentes.

Esta diferencia, aunque menor en monto, encendió el debate sobre la transparencia y las verdaderas causas del desastre, dejando una mancha indeleble en la historia de bitcoin.

Las secuelas y el legado de MtGox

El colapso de MtGox marcó un antes y un después para el ecosistema de criptomonedas. Años después, investigaciones y procesos judiciales siguieron sacudiendo a la industria.

En 2024, después de una espera casi interminable, comenzó finalmente el proceso de reembolso para miles de acreedores, pero solo el 15% de lo que perdieron en ese tiempo, reflejando el meteórico aumento en el valor de Bitcoin y transformando una tragedia financiera en un regreso parcial para algunos.

El caso expuso la importancia de la seguridad, la transparencia y la regulación mínima en los mercados emergentes descentralizados. Más allá de la recuperación parcial de fondos, el día que casi desaparece Bitcoin sigue siendo un recordatorio de la fragilidad y resiliencia de la economía digital.

