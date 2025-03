Musk admite que aranceles a autos dañarán a Tesla más de lo esperado

El CEO de Tesla, Elon Musk, confirmó que la compañía no saldrá ilesa de los nuevos aranceles automotrices anunciados por el gobierno de EE.UU. A pesar de que Tesla ensambla todos sus vehículos en territorio estadounidense, Musk admitió en su cuenta de X (antes Twitter) que el impacto será “considerable”.

A partir del 3 de abril, el gobierno estadounidense aplicará un impuesto del 25% a todos los automóviles y camiones ligeros ensamblados fuera del país.

Las medidas también afectarán a las piezas importadas, aunque Canadá y México mantendrán una exención temporal hasta el 3 de mayo bajo el acuerdo USMCA (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Important to note that Tesla is NOT unscathed here. The tariff impact on Tesla is still significant.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2025