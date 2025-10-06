Programa ASI de CFE: guía completa para renovar tus electrodomésticos con financiamiento

Cómo Renovar tus electrodomésticos con el Programa ASI de la CFE

¿Tienes electrodomésticos antiguos que consumen demasiada energía? El Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI) de la CFE podría ser la solución que estás buscando.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), ofrece una excelente oportunidad para modernizar tus aparatos domésticos mientras reduces tu consumo energético.

La principal ventaja de este programa es que te permite financiar la adquisición de nuevos electrodomésticos a través de tu recibo de luz, eliminando la necesidad de realizar un desembolso importante de una sola vez.

Además, los equipos incluyen garantías de funcionamiento y están seleccionados específicamente para adaptarse a las necesidades de tu hogar.

Proceso de Solicitud en 4 Pasos Sencillos

Para acceder a este beneficio, es necesario seguir un procedimiento específico que garantiza que el proceso sea transparente y eficiente. A continuación, te presentamos una guía detallada de los pasos a seguir:

1. Verifica que cumples con los requisitos

Antes de iniciar cualquier trámite, asegúrate de que cumples con todas las condiciones establecidas por el programa. Entre los requisitos fundamentales se encuentran:

– Ser el titular del contrato de suministro eléctrico

– Contar con tarifa doméstica

– Tener al menos tres años de servicio continuo sin adeudos pendientes

– El electrodoméstico que deseas reemplazar debe tener 6 años o más de antigüedad

– Residir en el domicilio donde está contratado el servicio

– Presentar tu CURP y una identificación oficial vigente

2. Visita una oficina de la CFE

Una vez que hayas confirmado que cumples con los requisitos, deberás acudir personalmente a la oficina de la CFE más cercana. Es importante llevar toda la documentación original y copias, por si te las solicitan. En la oficina recibirás una asesoría completa sobre el programa.

Alternativamente, puedes visitar el sitio web programaasi.mx e ingresar tu número de RPU (también conocido como Número de Servicio) que aparece en tu recibo de luz para revisar las opciones disponibles.

3. Selecciona tu electrodoméstico

Durante tu visita, te mostrarán un catálogo con todos los electrodomésticos disponibles que se ajustan a tu presupuesto. El personal te explicará las características de cada equipo y te ayudará a elegir el más adecuado para tus necesidades.

Una vez que hayas seleccionado el electrodoméstico, se realizará un análisis de las cuotas mensuales y el plazo en que liquidarás el adeudo, para que puedas tomar una decisión informada.

4. Firma el contrato

El último paso consiste en firmar el contrato de renovación, donde se establecerán formalmente los términos y condiciones acordados. Este documento garantiza tanto tus derechos como tus obligaciones dentro del programa.

Electrodomésticos disponibles en el programa ASI

El Programa ASI ofrece una variedad de electrodomésticos eficientes que pueden ayudarte a reducir significativamente tu consumo energético:

– Aires acondicionados: Con financiamiento de 1 a 4 años, garantía de 1 año en partes y 5 años en compresor. Incluyen instalación y utilizan refrigerantes ecológicos que reducen su impacto ambiental.

– Lámparas LED: Puedes adquirir hasta 20 lámparas con financiamiento a 2 años y garantía de un año. Estas consumen considerablemente menos energía que las incandescentes o fluorescentes.

– Refrigeradores: Con financiamiento de 1 a 4 años y garantía de 1 a 3 años. Al ser aparatos que funcionan continuamente, un modelo eficiente puede representar un ahorro significativo en tu factura eléctrica.

– Sistemas fotovoltaicos: Con financiamiento hasta 5 años y garantías extensas (5 años para el inversor, 2 años para la instalación, 10 años para el panel y 25 años para mantener el 80% de eficiencia). Incluyen instalación.

– Lavadoras: Con financiamiento de 1 a 4 años y garantía de 1 año para el equipo completo y 10 años para el motor inverter. Estos modelos optimizan el consumo de agua y energía.

– Calentadores solares de agua: Con financiamiento de 1 a 4 años y garantía de 3 años. Aprovechan la energía solar para calentar agua sin consumir combustibles fósiles.

– Materiales para aislamiento térmico: Con financiamiento de 1 a 4 años y garantía de 3 años. Incluyen instalación y ayudan a mantener una temperatura confortable en tu hogar.

¿Cómo cotizar tu nuevo electrodoméstico?

Si deseas conocer los costos y plazos de pago disponibles, puedes acceder a la página web oficial del programa ASI. Solo necesitas tu número de RPU, que aparece en tu recibo de luz como “No. de servicio”. Es importante recordar que los pagos por tu nuevo electrodoméstico se cargarán directamente a tu factura de electricidad.

Para resolver dudas o solicitar más información, tienes dos opciones: visitar los Centros de Atención al Cliente de la CFE o llamar al número telefónico 071.

El Programa ASI representa una excelente oportunidad para modernizar tu hogar mientras contribuyes al cuidado del medio ambiente. Al reemplazar tus electrodomésticos antiguos por modelos más eficientes, no solo reducirás tu consumo energético y tu factura eléctrica, sino que también disminuirás tu huella de carbono.

Fuente: Programa ASI