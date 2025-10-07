Mega Ofertas de Amazon Prime llegan a México este 7 y 8 de octubre con descuentos de hasta 55%

Descuentos Exclusivos para Miembros en México

El evento más esperado por los amantes de las compras en línea está por llegar a México. Las Mega Ofertas de Amazon Prime se llevarán a cabo el 7 y 8 de octubre, ofreciendo a los miembros Prime acceso a descuentos de hasta el 55% en miles de productos de diversas categorías.

Este evento exclusivo representa una oportunidad única para adquirir artículos de belleza, electrónicos, moda, hogar, juguetes y mucho más, todo con la garantía de entregas rápidas y sin costo adicional.

Amazon México continúa demostrando su compromiso con sus usuarios al crear experiencias de compra excepcionales. Como señala Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México:

Para nuestros miembros Amazon Prime, Amazon no es solo una tienda; es un aliado que te acompaña en tu día a día. Las Mega Ofertas son nuestra forma de corresponder a esa lealtad y una celebración de la confianza que depositan en nosotros, queremos que cada clic les traiga la emoción de encontrar ese producto especial.

Descuentos imperdibles en todas las categorías

Durante estos dos días de ofertas exclusivas, los miembros Prime podrán aprovechar descuentos significativos en una amplia variedad de productos. Entre las promociones más destacadas se encuentran:

– Dispositivos Amazon con hasta 55% de descuento

– Productos de belleza y cuidado personal con hasta 50% de descuento y 12 meses sin intereses

– Artículos de cómputo, celulares y accesorios con hasta 45% de descuento y financiamiento a 15 meses sin intereses

– Electrodomésticos, muebles y juguetes con descuentos de hasta 45%

– Pantallas, moda, calzado y productos para mascotas con reducciones de hasta 40%

Estas promociones no solo representan ahorros significativos, sino que también ofrecen flexibilidad en los pagos gracias a los meses sin intereses disponibles en muchas categorías, facilitando la adquisición de productos de mayor valor.

Apoyando a pequeñas y medianas empresas mexicanas

Un aspecto destacable del evento es la participación de miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Estas marcas locales ofrecerán promociones de hasta 20% de descuento, brindando a los consumidores la oportunidad de apoyar el talento nacional mientras disfrutan de excelentes ofertas.

Los compradores podrán identificar fácilmente estos negocios gracias al distintivo “Pequeñas Empresas” o utilizando el filtro especial en amazon.com.mx/pymes.

Adicionalmente, los productos elaborados en el país estarán disponibles en la tienda oficial “Hecho en México”, celebrando así la calidad y creatividad de los emprendedores nacionales.

Amazon Súper: esenciales del hogar a un clic de distancia

Complementando las Mega Ofertas, Amazon Súper se posiciona como la solución ideal para adquirir los productos esenciales del día a día. Esta tienda especializada cuenta con más de 600,000 artículos que abarcan desde alimentos y bebidas hasta productos de belleza y cuidado personal.

Los usuarios pueden beneficiarse de programas de ahorro inteligentes como “Suma y Ahorra”, que ofrece hasta 10% de descuento al comprar 5 o más artículos elegibles, o “Planea y Ahorra”, que permite programar entregas recurrentes con descuentos de hasta 10%.

Estas opciones facilitan la gestión de las compras cotidianas mientras maximizan el ahorro.

Beneficios exclusivos de la membresía Amazon Prime

La membresía Amazon Prime, disponible por $99 pesos mensuales u $899 pesos anuales, ofrece mucho más que acceso a eventos de ofertas exclusivas. Los suscriptores disfrutan de:

– Envíos rápidos, gratuitos y sin mínimo de compra en productos elegibles

– Acceso ilimitado a miles de series, películas, noticias y deportes en vivo a través de Prime Video

– Más de 100 millones de canciones sin anuncios y millones de podcasts en Amazon Music

– Juegos gratuitos en Prime Gaming

– 12 meses de entregas gratuitas ilimitadas en restaurantes y supermercados con Rappi Pro

Los clientes que aún no son miembros pueden unirse o iniciar una prueba gratuita en la siguiente página para aprovechar estos beneficios y las próximas Mega Ofertas.