Después de haber recibido fuertes críticas durante la última semana al anunciar que bloquearía el contenido sexual explicito en su plataforma, OnlyFans ahora da marcha atrás y confirma que siempre si aceptará dicho contenido y de paso anuncia que seguirá siendo un hogar para todos los creadores.

La medida que se aplicaría el próximo 1 de octubre se ha suspendido, así lo indico la empresa a través de un comunicado en Twitter. De esta manera, el servicio de suscripciones retira lo dicho y cancela su plan de prohibir el porno, pero no sabemos si es de manera temporal o es una decisión de manera definitiva.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021