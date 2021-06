OnlyFans se ha vuelto muy popular entre la comunidad que gusta de pagar para ver material exclusivo de sus “influencers” favoritos, igualmente las celebridades han aprovechado esta plataforma para vender contenido que sus seguidores no pueden ver en ninguna otra parte.

Los seguidores de estos y otros artistas pagan por contenido que no necesariamente es material para adultos, ya que no es el unió tipo que se puede compartir en el servicio. No obstante, varios perfiles creados suelen enfocarse en la difusión de material sexual y erótico, pero esto pronto podría terminar.

OnlyFans se estaría planteando concretar más inversiones sacrificando el contenido para adulto. Según Bloomberg, la idea de la compañía es encontrar patrocinadores que puedan ayudar a convertirse en una plataforma de medios más convencional y disminuir su reputación de pornografía.

De hecho, la empresa se describe como una red social en la que cualquiera que genere contenido puede establecer una tarifa de suscripción mensual para sus seguidores. La plataforma alcanzó más de 2 mil millones de dólares en ventas el año pasado, todo gracias a que el sitio cobra una tarifa del 20% por cada imagen o video, esto significa que obtuvo más de 400 millones de dólares de ganancias.

Con el nuevo cambio de política de contenido se diría adiós al contenido para adulto en OnlyFans, aunque por ahora no se sabe cuándo entrará en vigor este cambio.