Musk amenaza con demanda por el trato de Apple hacia Grok y X en la App Store

Musk vs Apple: Acusaciones, rivalidad en IA y respuestas encendidas

Elon Musk, fundador de xAI y propietario de X, ha vuelto a encender la polémica en el mundo tecnológico al anunciar que emprenderá acciones legales contra Apple.

Según Musk, la empresa de la manzana está favoreciendo de manera injusta a OpenAI –creadores de ChatGPT– en la App Store, desplazando a su propia IA, Grok 4, y a la app X de los listados más importantes de la tienda.

Este enfrentamiento no solo destapa roces entre grandes figuras, sino que también revela problemáticas más profundas relacionadas con la competencia y el control de las plataformas digitales.

El desencadenante: Grok 4 y la lucha por el top en la App Store

La rivalidad estalló tras el lanzamiento de Grok 4, el modelo más avanzado de inteligencia artificial desarrollado por xAI.

A pesar de sus innovaciones y de escalar rápidamente posiciones en la App Store tras liberar acceso gratuito, Grok no consiguió desplazar a ChatGPT de la cima.

Musk denunció que Apple hace imposible que cualquier competidor supere a OpenAI en visibilidad, lo que –según sus palabras– constituye una “violación antimonopolio inequívoca”.

En cifras, Grok pasó del puesto 60 al 5 en las apps gratuitas de Estados Unidos en cuestión de días, impulsado por su apertura a todos los usuarios y nuevas funciones para generar imágenes y videos con IA.

Pese a esos avances, Musk asegura que tanto X como Grok quedan fuera de listas promocionadas clave, mientras ChatGPT mantiene presencia destacada en múltiples secciones editoriales de la tienda.

¿Hay trato especial de Apple con OpenAI?

La controversia crece porque Apple y OpenAI fortalecieron recientemente su relación comercial: desde 2024, ChatGPT está integrado como motor de generación de texto en funciones avanzadas de Siri y Apple Intelligence.

Apple afirma que la selección de apps y su visibilidad en la tienda responde a procesos curados y a criterios de expertos y algoritmos, no a preferencias empresariales. Sin embargo, la compañía no ha ofrecido respuesta oficial a las acusaciones de Musk hasta el momento.

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn’t like. https://t.co/HlgzO4c2iC — Sam Altman (@sama) August 12, 2025

Sam Altman responde y expone la “hipocresía” de Musk

Sam Altman, CEO de OpenAI, no tardó en contestar públicamente a Musk.

En su cuenta de X, Altman sugirió que las acusaciones eran irónicas, dados los reportes sobre cómo Musk manipula X –promoviendo sus propios mensajes y productos– para obtener beneficios corporativos o personales, afectando a quienes considera su competencia.

Altman enlazó artículos que muestran cómo, desde que Musk dirige X, se han implementado sistemas para priorizar sus publicaciones y las de sus empresas en el feed de los usuarios.

El mensaje de fondo: la gestión de la visibilidad y el alcance no es un problema exclusivo de Apple, y la batalla por influenciar al usuario ocurre a todos los niveles, incluidas las redes sociales.

¿Qué puede pasar ahora?

Aunque Musk no ha detallado el curso exacto de su demanda, la historia puede marcar nuevos precedentes en la regulación de plataformas tecnológicas y el escrutinio sobre favoritismos en las tiendas de aplicaciones.

Las tensiones entre Apple y desarrolladores por criterios de promoción y competencia han sido analizadas y sancionadas incluso por autoridades europeas en el pasado. En el fondo, lo que está en juego es quién decide qué innovación llega al usuario y bajo qué condiciones.