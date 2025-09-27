Oracle recorta miles de puestos de trabajo mientras apuesta por la inteligencia artificial

Oracle ha realizado una nueva ola de despidos masivos a nivel global, afectando a más de 3,000 empleados en diferentes regiones y divisiones.

Esta reestructuración, iniciada en agosto de 2025, está vinculada a cambios de estrategia y presiones de costos, en un contexto de fuerte inversión en inteligencia artificial y servicios en la nube.

Alcance de los despidos

La última ronda de despidos se ha extendido por Estados Unidos, India, Filipinas, Canadá y varias partes de Europa.

Según los reportes de DataCenter Dynamics, los despidos involucran áreas como Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Health (antes Cerner), departamentos de arquitectura y otras divisiones corporativas.

No solo los equipos técnicos han sido afectados, roles consultivos, de soporte, marketing, ingeniería y operaciones han perdido su empleo. En Estados Unidos, los puestos de Oracle Health enfocados en servicios de atención y consultoría han sufrido recortes importantes.

En Filipinas, equipos completos de Oracle Advanced Customer Services (ACS) y la NetSuite Global Business Unit (NSGBU) fueron convocados a reuniones llamadas “Business Update”, donde se ejecutaron los despidos.

Situación en India y Canadá

En India, aproximadamente el 10% de la plantilla local fue recortada, especialmente en funciones tecnológicas y de soporte.

En Canadá también hubo despidos, aunque la empresa se ha mantenido en silencio y únicamente ha presentado los avisos legales requeridos.

Contexto de reestructuración y estrategias corporativas

El proceso se catalizó después de la adquisición de Cerner por $28,300 millones de dólares en 2022, que posicionó a Oracle Health como uno de sus motores clave de crecimiento.

Sin embargo, la reorganización de recursos y el enfoque acelerado hacia IA y la automatización han generado la salida de perfiles tradicionales, incluso de empleados con décadas de experiencia.

Oracle no ha emitido un comunicado público detallando la razón de los despidos. Los empleados afectados recibieron notificaciones mediante avisos legales o reuniones virtuales con poca antelación.

La empresa justifica la decisión en la necesidad de “reorganización” y ajuste estratégico para potenciar sus negocios más rentables.

Fuente: TheFinanceStory