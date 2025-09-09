PayPal Fest inicia en México con opciones de pago a meses y ahorros de hasta $700 MXN

PayPal Fest 2025 ha iniciado en México como una oportunidad para los entusiastas de las compras en línea, con beneficios pensados para quienes buscan flexibilidad de pago y descuentos accesibles sin la necesidad de usar palabras que hagan parecer la nota como un anuncio comercial.

Del 8 al 12 de septiembre, las personas podrán acceder a promociones exclusivas que incluyen pagos a meses sin intereses en diferentes tiendas participantes y descuentos que pueden alcanzar hasta $700 MXN si realizan compras utilizando PayPal.

Fechas clave del evento

La campaña PayPal Fest se lleva a cabo durante cinco días, iniciando el 8 de septiembre y concluyendo el 12.

Durante este periodo, se habilitan modalidades de pago a meses sin intereses y diversos descuentos, lo que facilita la adquisición de productoso servicios tecnológicos y otros artículos en tiendas alineadas con la campaña.

¿En qué consisten los descuentos?

Quienes participen pueden obtener hasta $700 MXN de descuento en su siguiente compra realizada con PayPal.

En el caso de compras efectuadas con tarjetas de otros bancos participantes, el descuento puede ser de $400 MXN, siempre condicionado a las reglas de promoción de cada tienda.

Desde luego, para aprovechar estos incentivos, es fundamental tener activa una cuenta de PayPal y registrar una tarjeta de crédito adecuada en la plataforma.

Ventajas adicionales para los consumidores

Además de las promociones de pago y descuentos directos, PayPal Fest ofrece la protección al comprador en transacciones elegibles, permitiendo a quienes adquieren tecnología o cualquier otro producto disfrutar de mayor seguridad y control sobre sus compras.

La facilidad de iniciar sesión y realizar pagos simplifica la experiencia, lo que resulta relevante para quienes apuestan por la adopción de soluciones móviles y digitales en México.

Es necesario hacer énfasis en que los beneficios de PayPal Fest aplican únicamente al comprar en tiendas específicas que forman parte de la dinámica, por lo que es ideal revisar las condiciones particulares de cada tienda y los bancos participantes para aprovechar los meses sin intereses y los descuentos directos en el total de la compra.

Fuente: PayPal