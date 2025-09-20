Xiaomi realiza recall masivo del SU7 por fallas en la asistencia de manejo

La empresa Xiaomi ha iniciado un recall para 116,887 unidades de su sedán eléctrico SU7, todas fabricadas entre el 6 de febrero de 2024 y el 30 de agosto de 2025 en China.

El motivo es un fallo en el sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), particularmente en escenarios de navegación extrema bajo condiciones reales de conducción.

¿Por qué es un riesgo?

Según la Administración Estatal para la Regulación del Mercado en China, algunos SU7 estándar pueden no reconocer, alertar ni reaccionar adecuadamente ante situaciones atípicas en carretera cuando el sistema ADAS está activo.

Si el conductor no interviene de forma inmediata, el riesgo de colisión se incrementa de manera considerable.

Los dueños de los SU7 recibirán la solución mediante una actualización gratuita de software vía OTA (over-the-air), eliminando la necesidad de acudir a los talleres. Xiaomi contactará a los afectados por mensaje y a través de su app.

Al mismo tiempo, la marca ha anunciado que tanto el SU7 como el SUV YU7 serán actualizados a la versión HyperOS 1.10.0, buscando mejorar la seguridad y el desempeño de los sistemas inteligentes de conducción.

Consecuencias y antecedentes

El debate sobre los sistemas ADAS de Xiaomi se intensificó tras el accidente de marzo de 2025, donde un SU7 estándar colisionó contra una barrera en una autopista mientras utilizaba el modo autónomo.

Lamentablemente, en el siniestro murieron tres personas, lo que disparó la polémica y la vigilancia regulatoria sobre este tipo de tecnología.

A pesar de los problemas, el SU7 sigue siendo uno de los autos eléctricos más vendidos en China desde su lanzamiento en marzo de 2024, con alrededor de 340,000 unidades comercializadas.

El modelo cuenta con tres versiones: Standard, Pro y Max, aunque el recall afecta solo a la edición Standard. Las ventas se han visto mermadas tras el incidente y la atención mediática sobre el desempeño del sistema de conducción asistida.

Este caso ha puesto en relieve los retos de los sistemas autónomos y cómo los fabricantes deben responder con medidas concretas ante defectos en software crítico para la seguridad.

Fuente: CnevPost