Comunidad

Cancelar suscripciones será tan fácil como contratarlas con la nueva iniciativa de Diputados

hace 20 segundos

En menos de una hora, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor que buscan simplificar la cancelación de membresías y servicios con cobro recurrente.

Esta reforma, conocida como “click to unsubscribe”, ahora avanza al Senado para su trámite legislativo.

Facilidad para cancelar servicios con cobro automático

El principal objetivo es que los usuarios tengan la misma facilidad para cancelar un servicio que para contratarlo.

Si un consumidor puede suscribirse a una plataforma de series con un solo clic, también deberá poder cancelar su membresía de manera inmediata, sin llamadas complicadas ni cargos adicionales.

Esto evita que se enfrenten a cobros extra o penalizaciones al intentar dar de baja un servicio.

Información clara sobre cobros y renovaciones automáticas

La iniciativa obliga a los proveedores de servicios con pagos automáticos —como aplicaciones de música, videojuegos o gimnasios— a informar con claridad sobre el costo del servicio, la frecuencia de cobro y la fecha en que se realizará el cargo.

Asimismo, cualquier cobro automático requerirá el consentimiento expreso del consumidor.

En caso de renovaciones automáticas, las empresas deberán notificar al usuario con al menos cinco días de anticipación. Esta medida permitirá a los consumidores decidir si desean continuar con el servicio o cancelarlo sin pagos adicionales.

Por ejemplo, si alguien contrató un curso en línea por un mes y no desea renovarlo, la plataforma deberá avisar con tiempo para que pueda cancelar sin penalizaciones.

Diversidad de métodos para cancelar servicios

Durante la discusión, el coordinador del PAN, Elías Lixa, propuso que las empresas ofrezcan más de un mecanismo para cancelar, no solo uno.

Esto facilitará aún más a los consumidores la baja de servicios domiciliados. Esta propuesta fue aceptada y sumada al texto final, lo que reflejó un acuerdo poco común entre Morena y el PAN en esta materia.

Fuente: X

Etiquetas
hace 20 segundos

Artículos relacionados

Topes inteligentes en México, la tecnología que mejora la seguridad vial

hace 17 horas

Ticketmaster México aumenta su comisión de servicio al 24% y así justifican el aumento

hace 24 horas

¿Justicia o abuso? Israel incauta 187 billeteras de criptomonedas a Irán

hace 3 días

México justifica aranceles de hasta el 50% a productos asiáticos, China no está de acuerdo

hace 4 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web