Cancelar suscripciones será tan fácil como contratarlas con la nueva iniciativa de Diputados

En menos de una hora, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor que buscan simplificar la cancelación de membresías y servicios con cobro recurrente.

Esta reforma, conocida como “click to unsubscribe”, ahora avanza al Senado para su trámite legislativo.

Facilidad para cancelar servicios con cobro automático

El principal objetivo es que los usuarios tengan la misma facilidad para cancelar un servicio que para contratarlo.

Si un consumidor puede suscribirse a una plataforma de series con un solo clic, también deberá poder cancelar su membresía de manera inmediata, sin llamadas complicadas ni cargos adicionales.

Esto evita que se enfrenten a cobros extra o penalizaciones al intentar dar de baja un servicio.

Información clara sobre cobros y renovaciones automáticas

La iniciativa obliga a los proveedores de servicios con pagos automáticos —como aplicaciones de música, videojuegos o gimnasios— a informar con claridad sobre el costo del servicio, la frecuencia de cobro y la fecha en que se realizará el cargo.

Asimismo, cualquier cobro automático requerirá el consentimiento expreso del consumidor.

En caso de renovaciones automáticas, las empresas deberán notificar al usuario con al menos cinco días de anticipación. Esta medida permitirá a los consumidores decidir si desean continuar con el servicio o cancelarlo sin pagos adicionales.

Por ejemplo, si alguien contrató un curso en línea por un mes y no desea renovarlo, la plataforma deberá avisar con tiempo para que pueda cancelar sin penalizaciones.

Diversidad de métodos para cancelar servicios

Durante la discusión, el coordinador del PAN, Elías Lixa, propuso que las empresas ofrezcan más de un mecanismo para cancelar, no solo uno.

Esto facilitará aún más a los consumidores la baja de servicios domiciliados. Esta propuesta fue aceptada y sumada al texto final, lo que reflejó un acuerdo poco común entre Morena y el PAN en esta materia.

Fuente: X