Smartphones, tablets y laptops, el gasto tecnológico para este regreso a clases en México

El regreso a clases en México ya no solo se trata de comprar útiles, uniformes y mochilas. En la actualidad, las familias destinan una parte considerable de su presupuesto a dispositivos electrónicos, consolidando así un nuevo panorama en el gasto escolar.

El cambio en el gasto escolar hacia la tecnología

Según Serta Intelligence Partner, alrededor del 25% del gasto escolar en 2025 se destina a dispositivos electrónicos, lo que equivale a aproximadamente $2,729 pesos por estudiante.

Esto forma parte de un desembolso promedio total de $10,916 pesos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Este cambio demuestra cómo tecnologías como smartphones, tablets y laptops se han integrado como elementos esenciales en los hogares con estudiantes.

La digitalización como necesidad educativa

Pola Salmún, directora general de la organización civil UNETE, explica que la digitalización de la educación ha pasado a ser un aspecto clave.

Estos dispositivos facilitan el acceso a plataformas educativas, permiten realizar tareas en línea y mantienen la comunicación constante con profesores y compañeros. La educación en línea se ha consolidado como un recurso vital para el desarrollo académico.

Uso de internet en la educación digital

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), más de 100 millones de personas usaron internet en 2024, y el 81.3% de ellas lo usó como apoyo en capacitación o educación.

Esto revela cómo la conectividad se ha convertido en un pilar para el aprendizaje y la formación continua.

Brecha digital y la importancia de la conectividad

La directora de UNETE hace énfasis en que contar con dispositivos es solamente una parte del acceso a la educación digital. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para aprovechar al máximo los dispositivos tecnológicos.

Además, se debe trabajar en conjunto entre gobierno, empresas, padres y sociedad civil para evitar que la brecha digital se profundice y nadie quede fuera de la transformación educativa.

La tecnología ha dejado de ser un complemento y se convierte en un componente indispensable del gasto para el regreso a clases en México en este 2025.

