Scooters y bicicletas eléctricas en CDMX deberán portar placas y licencia con nueva Ley de Movilidad

El Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada Molina, aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad para regular el uso de scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos en la capital.

Estas reformas, publicadas recientemente en la Gaceta Oficial, establecen nuevas obligaciones para los usuarios, incluyendo la obligatoriedad de portar licencia y placas para estos vehículos motorizados eléctricos personales.

Cambios en la regulación de scooters y bicicletas eléctricas

La nueva ley clasifica a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) en dos tipos según su peso y potencia.

Los usuarios de los vehículos con peso mayor a 35 kilogramos y velocidad superior a 25 km/h deberán contar con licencia de conducir y placas oficiales. Se otorgó un plazo de 360 días para ajustar los reglamentos de Movilidad y Tránsito y formalizar estas disposiciones.

El emplacamiento de scooters, motos eléctricas y bicimotos podría iniciar en diciembre de 2025, una vez que se obtengan las autorizaciones de la Federación.

Clasificación de vehículos y requisitos de emplacamiento

Los VEMEPE quedan divididos en:

Tipo A : Vehículos con peso menor a 35 kilogramos.

: Vehículos con Tipo B: Vehículos con peso entre 35 y 350 kilogramos.

Ambos tipos deben registrar sus unidades con placas y portar licencia, siempre que tengan motor eléctrico con velocidad máxima de 25 km/h o más.

Vehículos exentos de licencia y placas

No será necesario tramitar licencia ni placa para:

Bicicletas de pedaleo asistido.

Vehículos impulsados exclusivamente por la fuerza humana.

Equipos eléctricos que no superen los 25 kilómetros por hora.

Antes de estas reformas, existía un vacío legal que dificultaba la regulación y la asignación de responsabilidades en accidentes con scooters y bicimotos.

Con estas modificaciones se alinea la normatividad local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del país, homologando criterios sobre cómo deben operar estos vehículos en vías urbanas y quién debe responder en caso de percances.

Fechas clave para la implementación

15 de septiembre de 2025: Inicio de campaña de concientización y divulgación de costos para licencias y placas.

Diciembre de 2025: Comienzo oficial de la expedición de licencias y placas.

10 de agosto de 2026: Fecha límite para que el Gobierno de la CDMX publique el reglamento de tránsito detallado y actualizado conforme a la reforma.

Fuente: El Universal