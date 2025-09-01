Scooters y bicicletas eléctricas en CDMX deberán portar placas y licencia con nueva Ley de Movilidad
El Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada Molina, aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad para regular el uso de scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos en la capital.
Estas reformas, publicadas recientemente en la Gaceta Oficial, establecen nuevas obligaciones para los usuarios, incluyendo la obligatoriedad de portar licencia y placas para estos vehículos motorizados eléctricos personales.
Cambios en la regulación de scooters y bicicletas eléctricas
La nueva ley clasifica a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) en dos tipos según su peso y potencia.
Los usuarios de los vehículos con peso mayor a 35 kilogramos y velocidad superior a 25 km/h deberán contar con licencia de conducir y placas oficiales. Se otorgó un plazo de 360 días para ajustar los reglamentos de Movilidad y Tránsito y formalizar estas disposiciones.
El emplacamiento de scooters, motos eléctricas y bicimotos podría iniciar en diciembre de 2025, una vez que se obtengan las autorizaciones de la Federación.
Clasificación de vehículos y requisitos de emplacamiento
Los VEMEPE quedan divididos en:
- Tipo A: Vehículos con peso menor a 35 kilogramos.
- Tipo B: Vehículos con peso entre 35 y 350 kilogramos.
Ambos tipos deben registrar sus unidades con placas y portar licencia, siempre que tengan motor eléctrico con velocidad máxima de 25 km/h o más.
Vehículos exentos de licencia y placas
No será necesario tramitar licencia ni placa para:
- Bicicletas de pedaleo asistido.
- Vehículos impulsados exclusivamente por la fuerza humana.
- Equipos eléctricos que no superen los 25 kilómetros por hora.
Antes de estas reformas, existía un vacío legal que dificultaba la regulación y la asignación de responsabilidades en accidentes con scooters y bicimotos.
Con estas modificaciones se alinea la normatividad local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del país, homologando criterios sobre cómo deben operar estos vehículos en vías urbanas y quién debe responder en caso de percances.
Fechas clave para la implementación
15 de septiembre de 2025: Inicio de campaña de concientización y divulgación de costos para licencias y placas.
Diciembre de 2025: Comienzo oficial de la expedición de licencias y placas.
10 de agosto de 2026: Fecha límite para que el Gobierno de la CDMX publique el reglamento de tránsito detallado y actualizado conforme a la reforma.
Fuente: El Universal