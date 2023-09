¿Sabes qué significan los colores LED de tu Echo de Amazon?

Si eres un usuario que cuenta con uno o varios dispositivos Echo en tu hogar, ya sea para disfrutar de la asistencia de Alexa o simplemente para tener un altavoz de alta calidad, es posible que te hayas encontrado con la situación en la que estos dispositivos comienzan a emitir una variedad de colores luminosos.

Guía rápida sobre tu dispositivo Echo

No necesitas preocuparte, a continuación, te proporcionaremos una explicación acerca del significado detrás de cada uno de los colores que exhiben tus dispositivos Echo, y te orientaremos sobre las acciones apropiadas a tomar en cada situación.

Los dispositivos Echo son considerados “inteligentes”, lo que significa que están permanentemente conectados a Internet.

Como resultado de esta conectividad constante, en ocasiones reciben actualizaciones de manera automática, sin que los usuarios tengan la capacidad de intervenir. Es durante estos momentos que ocasionalmente pueden mostrar colores distintos a los habituales.

Descifrando el significado de los colores

Los dispositivos Echo tienen una amplia variedad de colores que pueden mostrar, y es importante destacar que el significado puede variar según si el color es estático o está parpadeando.

Afortunadamente, en algunos casos, no será necesario tomar ninguna medida específica.

Destello amarillo: múltiples significados

El destello amarillo es una de las señales más frecuentes que podrías encontrar en tus dispositivos Echo, y puede conllevar diferentes interpretaciones:

Envíos de Amazon: Si has realizado una compra en la tienda en línea de Amazon , verás que el anillo luminoso de tu dispositivo Echo parpadea en amarillo cuando un paquete está a punto de ser entregado. Recordatorios: Si eres un usuario que utiliza el asistente Alexa para configurar recordatorios, es posible que los dispositivos Echo emitan destellos amarillos cuando tienes recordatorios pasados que aún no has atendido o eliminado. Mensajes de Contactos: En caso de que tengas contactos registrados en tu asistente Alexa y estos te hayan enviado mensajes, tus dispositivos Echo también mostrarán destellos amarillos para alertarte sobre la presencia de mensajes pendientes que aún no has revisado.

Verde, diferentes significados

El color verde es otro de los tonos que con mayor frecuencia ilumina los dispositivos Echo, y su significado puede variar dependiendo de si la luz está parpadeando o girando en el anillo de color:

Parpadeando: Un destello verde indica que tienes una llamada entrante en alguno de tus dispositivos Echo. Girando: Si la luz verde está girando, esto señala la presencia de llamadas perdidas. La velocidad de giro variará en función de la cantidad de llamadas no respondidas que tengas registradas.

Rojo: problemas en la comunicación

El color rojo, en la mayoría de los dispositivos, suele ser un indicador de que algo no va bien, y en los dispositivos Echo no es una excepción. Este tono de luz roja señala que, por alguna razón, el dispositivo no está escuchando tus comandos.

Esto puede deberse a que has presionado el botón físico para desactivar el micrófono, o posiblemente porque el dispositivo ha perdido la conexión a Internet.

Naranja, parpadeo constante movimiento

Al igual que con el verde, la interpretación de este color dependerá de si está parpadeando o en movimiento constante.

Parpadeando: Este fenómeno suele ocurrir cuando reinicias el dispositivo a los ajustes de fábrica mediante la combinación de los botones de acción y micrófono, manteniéndolos presionados durante 20 segundos.

En movimiento constante: Esto señala que el dispositivo se encuentra en modo de configuración o está en proceso de conectarse a Internet.

Violeta / Morado

Cuando este color parpadea de manera continua, indica que ha ocurrido un error durante el proceso de configuración del dispositivo. Sin embargo, si el parpadeo ocurre cada pocos segundos en lugar de ser constante, esto señala que el dispositivo se encuentra en el modo “no molestar”.