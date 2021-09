A partir de las 3 de la tarde de este viernes 17 de septiembre usuarios comenzaron a reportar fallas en el sistema del banco Santander en todo México.

Los reportes no se hicieron esperar y las redes sociales fueron el espacio donde las quejas no se hicieron esperar. Varias personas expresaron su frustración ya que no podían retirar dinero, ni pagar con la tarjeta de crédito o débito.

Las ciudades que presentaron las principales fallas e intermitencias del servicio fue la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Guanajuato.

Todos los usuarios de Santander comentan que no es posible retirar dinero, ni pagar con la tarjeta de crédito ni débito, ya que las terminales presentan errores.

El banco ya se pronunció al respecto y prometió que ya están trabajando para resolver el problema.