Comunidad

Soy+, más que una plataforma, un ecosistema para adultos mayores en la región

hace 8 horas

En América Latina, la población de adultos mayores crece a un ritmo acelerado. Para el año 2030, se espera un aumento del 59% en los mayores de 60 años, y para 2050, casi se duplicará la proporción de personas mayores de 65 años.

En México, este grupo representa el 32% de los hogares, moviendo la economía en sectores clave como salud, entretenimiento y turismo. En este contexto, surge Soy+, una propuesta digital que responde a un segmento históricamente desatendido, pero cada vez más relevante.

Soy+ impulsa bienestar, comunidad y desarrollo integral

Este proyecto se presenta no solo como una plataforma, sino como una comunidad activa diseñada para brindar herramientas, experiencias y consejos sobre salud, finanzas, desarrollo personal, tecnología y bienestar emocional.

A través de alianzas con empresas, contenido relevante y herramientas digitales, Soy+ busca acompañar a sus usuarios en la construcción de una vida plena y longeva, más allá de los 50 años.

Su misión es ayudar a transformar las vidas de quienes han construido el mundo actual, eliminando estigmas y cerrando brechas. La plataforma promueve una visión positiva y activa de la madurez, reconociendo y celebrando la diversidad de estilos de vida en la mediana y tercera edad.

El peso de la “Silver Economy” y la evolución del consumo

La creciente población adulta impulsa un cambio significativo en la economía regional. El segmento de mayores de 50 años se caracteriza por un consumo consciente y responsable, priorizando productos frescos, locales y saludables.

Su poder adquisitivo no solo sostiene industrias como la farmacéutica, financiera y turística, sino que posiciona a la “Silver Economy” como un actor central, representando ya el 34% del PIB mundial y con tendencia a crecer.

Alianzas estratégicas y valor compartido para empresas

Para empresas y marcas, Soy+ representa un aliado estratégico para conectar auténticamente con las personas adultas. Gracias a distintas alianzas, la plataforma facilita beneficios tangibles y programas personalizados, que se adaptan a las necesidades y aspiraciones de esta población.

Además, el modelo de Soy+ permite a las empresas integrar la plataforma en estrategias de bienestar corporativo, fidelización y responsabilidad social, aportando un valor diferencial tanto a empleados como a clientes.

Soy+ deja claro que el paso del tiempo en la región es, hoy más que nunca, sinónimo de crecimiento social y económico, así como de nuevas oportunidades para que la población mayor viva con propósito, participación y bienestar.

Etiquetas
hace 8 horas

Artículos relacionados

Crisis de pagos en Steam, PayPal abandona la plataforma como método de pago

Crisis de pagos en Steam, PayPal abandona la plataforma como método de pago

hace 1 día
PROFECO exige a PlayStation mostrar precios en pesos tras 100 denuncias ciudadanas

PROFECO exige a PlayStation mostrar precios en pesos tras 100 denuncias ciudadanas

hace 4 días
Aguascalientes prepara reglas claras para el uso de celulares en escuelas

Aguascalientes prepara reglas claras para el uso de celulares en escuelas

hace 4 días
Musk amenaza con demanda por el trato de Apple hacia Grok y X en la App Store

Musk amenaza con demanda por el trato de Apple hacia Grok y X en la App Store

hace 6 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web