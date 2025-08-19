Soy+, más que una plataforma, un ecosistema para adultos mayores en la región

En América Latina, la población de adultos mayores crece a un ritmo acelerado. Para el año 2030, se espera un aumento del 59% en los mayores de 60 años, y para 2050, casi se duplicará la proporción de personas mayores de 65 años.

En México, este grupo representa el 32% de los hogares, moviendo la economía en sectores clave como salud, entretenimiento y turismo. En este contexto, surge Soy+, una propuesta digital que responde a un segmento históricamente desatendido, pero cada vez más relevante.

Soy+ impulsa bienestar, comunidad y desarrollo integral

Este proyecto se presenta no solo como una plataforma, sino como una comunidad activa diseñada para brindar herramientas, experiencias y consejos sobre salud, finanzas, desarrollo personal, tecnología y bienestar emocional.

A través de alianzas con empresas, contenido relevante y herramientas digitales, Soy+ busca acompañar a sus usuarios en la construcción de una vida plena y longeva, más allá de los 50 años.

Su misión es ayudar a transformar las vidas de quienes han construido el mundo actual, eliminando estigmas y cerrando brechas. La plataforma promueve una visión positiva y activa de la madurez, reconociendo y celebrando la diversidad de estilos de vida en la mediana y tercera edad.

El peso de la “Silver Economy” y la evolución del consumo

La creciente población adulta impulsa un cambio significativo en la economía regional. El segmento de mayores de 50 años se caracteriza por un consumo consciente y responsable, priorizando productos frescos, locales y saludables.

Su poder adquisitivo no solo sostiene industrias como la farmacéutica, financiera y turística, sino que posiciona a la “Silver Economy” como un actor central, representando ya el 34% del PIB mundial y con tendencia a crecer.

Alianzas estratégicas y valor compartido para empresas

Para empresas y marcas, Soy+ representa un aliado estratégico para conectar auténticamente con las personas adultas. Gracias a distintas alianzas, la plataforma facilita beneficios tangibles y programas personalizados, que se adaptan a las necesidades y aspiraciones de esta población.

Además, el modelo de Soy+ permite a las empresas integrar la plataforma en estrategias de bienestar corporativo, fidelización y responsabilidad social, aportando un valor diferencial tanto a empleados como a clientes.

Soy+ deja claro que el paso del tiempo en la región es, hoy más que nunca, sinónimo de crecimiento social y económico, así como de nuevas oportunidades para que la población mayor viva con propósito, participación y bienestar.