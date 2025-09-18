Comunidad

Ticketmaster México aumenta su comisión de servicio al 24% y así justifican el aumento

hace 4 horas

Ticketmaster México sorprendió a millones de fanáticos al anunciar que incrementará sus cargos por servicio del 22% al 24%, lo que implica que casi una cuarta parte del costo del boleto será solo la comisión de la plataforma.

Este ajuste ha generado inquietud y molestia en redes sociales, especialmente considerando el contexto de precios históricamente elevados en conciertos y eventos en el país.

Ticketmaster confirma el aumento de comisiones

La plataforma líder en venta de boletos para conciertos y deportes en México explicó que el incremento del 2% busca reforzar áreas críticas del servicio, como control de accesos, soporte al cliente, infraestructura digital y estrategias antifraude.

Ticketmaster insiste en que el precio base de los boletos no varía, pero la proporción de la comisión sobre el valor total sí impacta considerablemente a los consumidores.

Justificaciones de la empresa

Según Ticketmaster, el aumento pretende financiar inversiones en tecnología, seguridad digital y mejor atención a usuarios.

Entre las promesas se encuentran boletos digitales con códigos dinámicos, plataformas digitales que soportan alta demanda sin colapsar y sistemas avanzados de prevención de fraudes.

La empresa señala que parte de este ingreso se divide con recintos y promotores, aunque muchos consumidores perciben que el beneficio para el usuario final aún es limitado.

Reacción de usuarios y llamadas a mayor regulación

El anuncio provocó una ola de críticas en redes sociales y foros especializados. Muchos usuarios sienten que el servicio no justifica el costo y demandan mayor transparencia y regulación, llegando incluso a proponer boicots o que la Profeco intervenga para limitar los cargos.

Las quejas incluyen reclamos por fallas en la plataforma, problemas con los reembolsos y dificultades en la atención al cliente.

La noticia sorprendió más tras un mes repleto de conciertos importantes, con artistas como Rels B, Imagine Dragons, Natalia Lafourcade y Alejandro Sanz encabezando eventos masivos.

Estos conciertos subrayan la importancia del entretenimiento en la vida social de México, donde asistir a eventos culturales representa un esfuerzo económico cada vez mayor para los fans.

¿Qué sigue para el consumidor mexicano?

A partir de 2025, cada compra de boleto en Ticketmaster será más costosa, mientras la plataforma promete mejoras tecnológicas y de seguridad. Sin embargo, la percepción pública demanda no solo eficiencia sino también precios justos y atención al cliente de calidad.

El debate sigue abierto: ¿realmente pagamos por un mejor servicio, o es tiempo de exigir alternativas y mayor competencia en la venta de boletos?

Fuente: El Financiero

