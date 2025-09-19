Topes inteligentes en México, la tecnología que mejora la seguridad vial

Tecnología vial que premia a conductores responsables

Los topes tradicionales de concreto han sido durante décadas la solución más común para controlar la velocidad vehicular en México. Sin embargo, estos dispositivos causan molestias, daños a los vehículos y contribuyen al congestionamiento vial.

Una nueva tecnología está cambiando este panorama con la implementación de los primeros “topes inteligentes” o Reductores de Velocidad Inteligentes (RVI) en territorio nacional.

Esta innovación tecnológica desarrollada por E-TEK Seguridad Electrónica en colaboración con Inteligencia Vial promete revolucionar la forma en que los conductores interactúan con las vialidades, premiando a quienes respetan los límites de velocidad y obligando a frenar únicamente a los infractores.

Puebla inauguró el primer tope inteligente

El 8 de noviembre de 2024 marcó un momento histórico para la infraestructura vial mexicana cuando se inauguró el primer tope inteligente de Puebla.

El dispositivo fue instalado en Santa Clara Ocoyucan, específicamente en Lomas de Angelópolis III, sobre el Bulevar Cascadas, con el respaldo del Presidente Municipal Aristóteles Campos.

Este sistema representa una alternativa tecnológica más segura que los topes tradicionales de concreto. Según las autoridades municipales, el RVI no solo mejora la seguridad vial, sino que también busca promover una cultura de respeto hacia las normas de tránsito.

Funcionamiento técnico del sistema inteligente

El Reductor de Velocidad Inteligente opera mediante un sofisticado sistema compuesto por tres sensores estratégicamente ubicados a diferentes distancias, que monitorean constantemente la velocidad de los vehículos que se aproximan hasta 100 metros de distancia.

Cuando un automóvil circula dentro de los límites de velocidad establecidos, el tope permanece al ras del suelo, permitiendo el paso sin interrupciones ni molestias.

Sin embargo, si el conductor excede la velocidad permitida, el tope se eleva automáticamente para forzar la reducción de velocidad, ya que, de no hacerlo, el vehículo podría sufrir un impacto significativo.

El sistema incluye semáforos integrados que proporcionan retroalimentación visual inmediata a los conductores. Una luz verde indica que la velocidad es adecuada y el paso será libre, mientras que una luz roja advierte sobre la necesidad de reducir la velocidad antes de que el tope se active.

Expansión de la tecnología en otros estados mexicanos

Michoacán se posicionó como uno de los estados precursores en la adopción de esta tecnología. En 2016, las autoridades estatales anunciaron la colocación de topes inteligentes en las principales vías de Morelia y otras ciudades del estado.

El primer tope operativo fue instalado en 2018 en la avenida Juan Pablo II al sur de la ciudad.

Sonora representa el más reciente avance en la implementación de topes inteligentes en México. En agosto de 2025, Hermosillo activó su primer tope inteligente como parte de un plan piloto desarrollado por el Gobierno Municipal encabezado por Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El dispositivo fue estratégicamente ubicado en la calle Heriberto Aja, entre Veracruz y Nayarit, frente a la escuela primaria del mismo nombre en la colonia Centro. Esta zona fue seleccionada por ser un área conflictiva que registra caos vehicular durante los horarios escolares.

Resultados y efectividad comprobada

Los datos proporcionados por E-TEK Seguridad Electrónica muestran resultados prometedores en términos de efectividad.

Durante el primer mes de implementación, se espera que el 90% de los conductores desarrollen conciencia sobre el respeto a los límites de velocidad. A mediano plazo, esta cifra podría aumentar hasta el 98%, demostrando la capacidad educativa del sistema.

En Morelia, el secretario de Desarrollo Económico Antonio Soto Sánchez reportó que esta tecnología podría reducir los tiempos de traslado en un 9%, disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 10% (aproximadamente 40 kilos mensuales por vehículo) y generar un ahorro de combustible del 10%.

Además, contribuye a una mayor durabilidad de la suspensión y neumáticos de los vehículos.

Fuente: Expansión y Universal