Un préstamo o crédito sin nómina o aval son una de las opciones que se pueden encontrar en los microcréditos disponibles desde el móvil. Estos son financiamientos que están gustando en el mercado crediticio en los últimos tiempos, gracias a la facilidad y rapidez con las que pueden ser otorgados. Estos créditos rápidos son entregados por compañías financiadoras de capital privado y por eso, los montos del crédito suelen ser bajos, por lo general no superando los 1.000 euros. Su tiempo de devolución también es corto no mayor a los dos meses.

Estos financiamientos se otorgan de forma sencilla y muy rápida. Desde de que se solicita, no suele pasar de las 24 horas para ser otorgado. Los requisitos son sencillos y no hay que dar motivos de la solicitud. Esto es una solución para las personas que necesitan una baja cantidad de dinero, que muchas veces no lo pueden conseguir en una entidad financiera tradicional.

¿Qué es un microcrédito?

Los microcréditos online son una fórmula rápida de financiación, por la cual podemos adquirir dinero de forma muy rápida y sencilla. Son una solución de gran ayuda, para las personas que necesitan capital para algo puntual.

Como se mencionó al principio, estos préstamos son por montos bajos y con un tiempo corto de devolución. Estas dos condiciones varían dependiendo de la empresa financiadora. Por eso se aconseja evaluar las distintas opciones en el mercado con páginas especializadas.

¿Qué necesito saber para conseguir este financiamiento?

Para poder adquirir el financiamiento sin demasiadas trabas, es conveniente conocer varios aspectos:

Es recomendable no estar en la lista del ASNEF. Hay financiadoras que otorgan microcréditos estando en esta lista de morosos, pero los requisitos son mayores y las condiciones de devolución suelen ser más estrictas y desfavorables.

Los microcréditos no financian mucho dinero, por eso se recomienda a los interesados en solicitar este tipo de financiamiento, conocer con exactitud el monto que va a necesitar y en cuanto tiempo lo van a devolver.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un microcrédito?

Estos financiamientos otorgados rápidamente, se hacen con un proceso de solicitud sencillo, en comparación con otros préstamos tradicionales. Además, se puede realizar por medio de un móvil con acceso a internet y en unos pocos minutos se obtendrán el dinero necesitado. Las financiadoras piden a los solicitantes, ser mayor de edad y poseer una cuenta bancaria, para hacer el depósito del microcrédito y el respectivo cobro del mismo.

Ventajas de solicitar un microcrédito

Estos financiamientos son ideales para las personas que necesitan una pequeña cantidad de dinero urgente y sin tener que realizar trámites tediosos. Entre las ventajas de los microcréditos destacan:

Al ser montos pequeños, la mayoría de las entidades financiadoras no solicitan ningún tipo de documentación. En algunos casos pueden solicitar nómina o un justificante de ingresos.

El otorgamiento del crédito es rápido y sencillo. Una vez que el interesado solicita el préstamo y envié los requisitos que pide la financiadora, podrá recibir el dinero en unos minutos y por lo general el tiempo de espera no supera las 24 horas.

Independientemente de los motivos por los que se soliciten el financiamiento, los únicos que conocerán la solicitud son la financiadora y el cliente.

Por la gran competencia entre las compañías, estas buscan mejorar las condiciones de los préstamos y en muchos casos ofrecen créditos sin costos de intereses ni gastos administrativos.

Desventajas de los microcréditos

A pesar de las ventajas de estos tipos de financiamientos, es importante saber que tienen algunos factores que pueden ser desfavorables para algunos casos, como, por ejemplo: