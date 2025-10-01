Programa piloto de Visa utiliza stablecoin para transferencias globales

Visa ha dado un paso importante al lanzar un programa piloto que permite a bancos e instituciones financieras prefinanciar pagos transfronterizos usando stablecoins.

Gracias a esta iniciativa, anunciada en el SBOS 2025, se busca acelerar las transferencias internacionales mediante el uso de monedas digitales estables como USD Coin (USDC) y Euro Coin (EURC) de Circle.

Revolución en las operaciones financieras

Estas stablecoins son consideradas por Visa como equivalentes al efectivo, lo que facilita a las empresas realizar pagos inmediatos sin necesidad de acumular grandes cantidades de monedas tradicionales.

El nuevo programa piloto de Visa Direct está diseñado para liberar capital de trabajo y disminuir la dependencia en cuentas prefinanciadas en diversas divisas.

Esta solución es especialmente útil cuando los sistemas tradicionales están inactivos, como en fines de semana o fuera del horario bancario.

Las stablecoins, al estar vinculadas a activos estables como el dólar estadounidense, ofrecen pagos más rápidos, previsibles y con menor riesgo de volatilidad cambiaria.

Claridad regulatoria como catalizador

El cambio regulatorio en Estados Unidos, conocido como The Genius Act, ha sido clave para legitimar el uso de stablecoins en sectores financieros convencionales.

Antes de esta ley, muchas grandes instituciones se mantenían cautelosas respecto a estas monedas digitales.

La legislación aportó reglas claras para los emisores de stablecoins, promoviendo la participación de negocios tradicionales en este innovador método de pago.

Opciones más flexibles para las empresas

Visa señala que la integración de stablecoins en su plataforma Visa Direct crea las bases para que el dinero se mueva instantáneamente a nivel global, ofreciendo a las empresas más opciones para realizar pagos.

Hasta la fecha, Visa ha procesado más de $225 millones de dólares en volumen de stablecoins, aunque esto representa solo una pequeña fracción de los $16 billones de dólares en pagos anuales que maneja.

Expansión y colaboraciones estratégicas

Este programa piloto está limitado a ciertos socios seleccionados y se ampliará en 2026. Visa también ha colaborado con empresas clave para desarrollar casos de uso relacionados con tesorería y liquidez, como su alianza con Yellow Card en África.

También ha facilitado el uso de stablecoins para emisores y clientes de tarjetas, y creado la Plataforma Visa Tokenised Asset para que los bancos puedan emitir y gestionar stablecoins en entornos piloto.

Expertos señalan que la adopción generalizada de stablecoins podría alterar la cuota de mercado de ciertos proveedores de servicios de pago y bancos regionales.

El CEO de Tuttle Capital Management, Mathew Turtle, define a las stablecoins como una transición de una “curiosidad cripto” a una parte fundamental de la infraestructura financiera.

Fuente: Reuters