Xiaomi acaba de confirmar que celebrará un evento de lanzamiento de nuevos productos el próximo mes de septiembre. Si bien todavía no se sabe que plane presentar el fabricante en dicho magno evento, todo apunta a que veremos el anuncio oficial de la nueva tableta premium Mi Pad 5, así como el smartphone Mi 11T que se lanzará internacionalmente.

A través de Twitter, la cuenta oficial de Xiaomi publicó un tweet diciendo que promete que el evento será emocionante para todos los usuarios, por lo que incita a apuntar la fecha en el calendario para no perdernos la ocasión.

We promise this will be an exciting moment for all of you!

Save the date, don’t miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu

— Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021