Ante el constante incremento de contagios por la variante Ómicron, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha confirmado que los derechohabientes ya pueden pedir el Permiso COVID-19 vía electrónica. ¿Qué significa esto?

Básicamente puedes pedir incapacidad si has enfermado de coronavirus, y es importante señalar que esta vez no es requisito contar con una prueba médica para obtener la licencia, la cual se ha llamado oficialmente como Permiso COVID 3.0.

El trámite se hará en línea para hacer un proceso más flexible y ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La incapacidad tiene una vigencia de hasta 7 días para personas con síntomas y de 5 días para personas asintomáticas.

Ante el reciente aumento de contagios anunciamos el relanzamiento del Permiso Covid 3.0. Un trámite en línea más flexible para la incapacidad temporal: ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos de @Tu_IMSS. ¿Cómo tramitarlo? ? pic.twitter.com/t1v9l8ho0W — Zoé Robledo (@zoerobledo) January 11, 2022

Así mismo, los trabajadores que no puedan acudir a sus trabajos a causa de la enfermedad recibirán un subsidio económico del 60 por ciento del salario con el cual cotizan ante el IMSS. Sin embargo, también hay que señalar que los tres primeros días no tendrán derecho a goce de sueldo y el patrón no está obligado a pagarlo porque es una enfermedad no profesional.

Debes saber que la COVID-19 y sus variantes se han validado ante el IMSS como enfermedad no profesional, porque es algo que se puede adquirir en cualquier momento y lugar, y comprobar que fue en el centro de trabajo o realizando una actividad laboral es difícil saberlo.

Si eres derechohabiente del IMSS y crees que reúnes los requisitos para pedir incapacidad por la enfermedad del coronavirus, ya puedes iniciar el proceso para el Permiso COVID 3.0, lo único que tienes que hacer es entrar en esta liga y llenar el cuestionario. Recuerda que todo el proceso se hace vía online.