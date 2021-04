En esta tarde, Huawei México convocó a los medios para hacer el lanzamiento oficial del wearable Band 6, que desde hoy se puede adquirir en México, en sus cuatro colores (negro, blanco, verde y naranja), a un precio de lanzamiento de $1,119 MXN en la tienda en línea Huawei Shop.

A inicios de abril se presentó este smartwatch (así lo denominó la marca) al mercado internacional, con precio accesible y funciones adicionales a las que ofrece una smartband, si bien posee el diseño y el tamaño de una banda deportiva, pero que no aparecen en otros dispositivos similares de la competencia, al precio en que se venderá en nuestro país, por lo que este accesorio presenta mejoras en su diseño, duración de la batería y funciones relacionadas con el diseño de la salud y estado físico.

Huawei compartió una breve infografía de la evolución de sus dispositivos, pasando del primer modelo que carecía de pantalla, hasta llegar a este modelo con pantalla AMOLED FHD de 1.47 pulgadas, (la cual crece un 148% y tiene el 64% de relación cuerpo-pantalla, 2829ppp, 194x368p, comparándolo con el modelo previo), su duración de dos semanas en uso regular y de 10 días en uso intensivo, y si se carga por 5 minutos ofrece dos días de uso (es compatible con carga rápida mediante un cargador magnético), así como la medición del nivel de oxímetro de día y de noche.

El Huawei Band 6 es un dispositivo personalizable, que permite cambiar el look de las carátulas, en su tienda, la cual es solo exclusiva para la marca. Estos se ofrecen en opciones gratuitas, y de pago ($7 MXN). También cuenta con la app Health, que se puede usar en otras marcas de smartphones Android y hasta en iOS.

Huawei Band 6 soporta hasta 50 metros bajo el agua por 30 minutos, al tener certificado ATM 5 si bien para mantener el precio, no se incluye GPS. Ofrece un diseño premium, con todas las características de estos wearables como lo son notificación de llamadas mensajes, clima, obturador remoto (desde EMUi 8.1), control de música (no disponible en iPhone), localizar el smartphone, detectar números desconocidos, alarma, temporizador y linterna y detección automática de ejercicios. Su peso es de tan solo 18 gramos, por lo que no se sentirá. Emplea en su cuerpo polímero reforzado con fibra de vidrio, revestimiento de textura metálica y correa de caucho de silicona.

Gracias a sus sensores y funciones, se cuenta con 96 modos de entrenamiento, 11 modos diarios profesionales (como correr en interiores y exteriores, montar en bicicleta y saltar la cuerda), y 85 modos personalizados, incluyendo fitness, juegos de pelota y tipos de baile, ofrecen una amplia cobertura de seguimiento del ejercicio, monitoreo de datos, nivel de oxígeno, ritmo cardiaco, de actividad diaria y una guía de entrenamiento con respaldo científico, por lo que no hay pretexto para quitarselo.

Con el sensor de sueño se tiene métricas de horas de sueño, calidad, veces en que uno se despierta y fases del sueño. De hecho para detectar el estrés se combina los resultados de las actividades y las respuestas de las actividades del usuario, con el ritmo cardiaco y respiración para sugerir ejercicios para liberar el estrés. Para las mujeres agrega seguimiento de ritmo menstrual. Cuenta con alarmas ante bajos niveles de oxígeno y de ritmo cardíaco gracias a la tecnología TruSeen 4.0. Con los nuevos algoritmos de energía en el chip se puede ofrecer monitoreo del nivel de oxígeno durante todo el día.

A partir del 19 de abril, fecha oficial de su lanzamiento, se podrá adquirir en las tiendas físicas Huawei Experience Store. Una semana después, se venderá a su precio regular de $1,399 MXN en todos los establecimientos oficiales de Huawei así como con sus socios y en tiendas departamentales como Liverpool Office Depot, Palacio de Hierro y Coppel.