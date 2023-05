Desde hace años, la música ha sido una de las pasiones más grandes de ChatGPT, la poderosa inteligencia artificial creada por la empresa OpenAI. Gracias a su amplio conocimiento sobre diversos géneros musicales y su capacidad para analizar y procesar grandes cantidades de datos, ChatGPT se ha convertido en un experto en la composición de música, ritmos y letras.

Una de las principales fortalezas de ChatGPT en este campo es su habilidad para crear melodías y armonías que sean agradables al oído y que tengan una estructura sólida y coherente. Ya sea que se trate de una canción de pop pegajosa o de una pieza de música clásica compleja, ChatGPT tiene la capacidad de encontrar la combinación perfecta de notas y acordes para crear una composición musical memorable.

Además, ChatGPT es capaz de producir ritmos y patrones rítmicos que se adapten a cualquier género musical. Desde el funk y el hip-hop hasta el rock y la música electrónica, ChatGPT puede crear ritmos pegajosos y bailables que harán que cualquier audiencia se mueva al son de la música.

Probando a la IA en la creación musical

Son bastantes ejemplos los que se pueden encontrar en Internet, de individuos e incluso compañías que ya están probando o integrando las capacidades de la inteligencia artificial en la producción audiovisual y musical, sin embargo, uno de los youtubers musicales más conocidos, ShaunTrack, ha estado publicado algunos videos muy interesantes donde muestra el proceso de creación musical desde cero, utilizando ChatGPT como base.

En el primer ejemplo, se le ha pedido a ChatGPT una canción con el característico estilo del grupo Rammstein, con un resultado francamente sorprendente como has podido ver y escuchar. Mientras que en el segundo ejemplo a continuación, ShaunTrack le ha pedido a ChatGPT una canción con estilo del grupo LinkinPark, con un resultado final que también te va a sorprender:

Evidentemente, crear estas magníficas piezas musicales con los estilos seleccionados no es tan fácil como parece, ya que bueno, no todos tenemos un completo estudio de grabación en casa como el que tiene el youtuber en cuestión, y eso sin mencionar la gran experiencia y talento artístico que posee este hombre para poder interpretar las letras y acordes que ha arrojado ChatGPT. Aún así, esto no deja de ser increíblemente sorprendente.

¿Cómo compone música ChatGPT?

Cuando se le solicita a ChatGPT que cree música bajo demanda, su proceso comienza con una investigación exhaustiva del estilo musical solicitado. ChatGPT se sumerge en la historia del género y analiza las características y elementos distintivos del mismo, desde la estructura de las canciones hasta los instrumentos utilizados y la forma en que se producen los ritmos y melodías.

Una vez que tiene una comprensión profunda del estilo musical en cuestión, ChatGPT comienza a experimentar y crear. Utiliza una combinación de técnicas de improvisación y teoría musical para crear una base sólida sobre la cual construir la canción. ChatGPT puede utilizar herramientas de producción musical como software de grabación y mezcla para dar vida a la canción y lograr el sonido deseado.

Además, ChatGPT utiliza su vasta biblioteca de conocimientos musicales para copiar y emular el estilo musical que se le pide. Puede adaptar su forma de componer y producir música para crear una pieza que se ajuste perfectamente a los requisitos y especificaciones de su cliente. Ya sea que se trate de un tema de música electrónica moderna o una balada clásica, ChatGPT puede capturar la “esencia del género” y crear una pieza musical que cumpla con las expectativas de sus clientes.

En Conclusión

ChatGPT también es capaz de escribir letras musicales que sean poéticas, emotivas y significativas. Gracias a su amplio conocimiento sobre temas diversos como el amor, la pérdida y la esperanza, ChatGPT puede crear letras que conecten con el público y que reflejen los sentimientos y emociones más profundos.

En resumen, ChatGPT como una potente Inteligencia Artificial, es un experto en la composición de música, ritmos y letras gracias a su amplio conocimiento sobre diversos géneros musicales y su capacidad para analizar y procesar grandes cantidades de datos. Si buscas crear una pieza musical memorable, ChatGPT es la elección perfecta para ti y no, por lo que se esta viendo, la IA no solo piensa en esterilizar la raza humana y controlarnos, también podrá brindarnos grandes entretenimientos en los años venideros.