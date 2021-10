Iniciamos el lunes con noticias relacionadas con las plataformas de Mark Zuckerberg, pues varios usuarios han estado reportando en redes sociales múltiples fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp, por lo que tenemos que decirte que no es tu internet, ni tampoco tu dispositivo, sino que las redes de Zuckerberg están caídas a nivel mundial.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas comenzaron a presentarse hace unos minutos, y por el momento se desconoce el motivo, ya que la empresa no ha declarado nada al respecto.

Por ahora mensajear por WhatsApp es imposible, mientras que en Facebook y Instagram no es accesible, por lo que no puedes ver estados ni historias y tampoco puedes subir imágenes. Así que, despreocupate, ya que el error no proviene de tu servicio de internet, sino por culpa del gran Zuckerberg.