El mundo de los casinos y los juegos de azar resulta sorprendente. No en vano, nos encontramos ante una mastodóntica industria que, atendiendo a todos los pronósticos, alcanzará durante los próximos años un valor global superior a los 150.000 millones. ¡Ahí es nada! Algo que se ha visto amplificado por la irrupción de Internet, las nuevas tecnologías y las apps para dispositivos inteligentes.

¿Quieres saber un poco más sobre este fascinante mundo? Pues, huyendo de cualquier tipo de aburrido texto analítico, bíblico e histórico, os hemos preparado un artículo con 5 curiosidades que probable te no sabias sobre los casinos.

La Ruleta del Diablo

La especie humana siempre se ha sentido atraída por el juego y por el azar más caótico e impredecible. Y la Ruleta se erige, sin ningún atisbo de duda, como uno de sus máximos exponentes. Uno de los juegos de azar con mayor solera de la historia y un clásico dentro de cualquier casino que se precie. No obstante, ¿conocías su origen místico y mágico? La ruleta fue creada por el matemático y filósofo galo Blaise Pascal. Y no, no pensaba dar forma a un juego, sino que buscaba crear un artilugio capaz de emular el movimiento perpetuo.

Por si fuera poco, el carácter abarrocado, místico y tremendamente filosófico del pensamiento de Pascal aportó un toque mágico. No en vano, la ruleta es considerada por muchos como “el juego del Diablo”. ¿El motivo? La suma de sus números es 666.

Las Vegas no es la cuna de los casinos

Las Vegas es conocida ampliamente en el mundo entero por ser precursora de múltiples actividades. Y una de ellas son, sin ningún atisbo de duda, los juegos de azar. No en vano, su bulliciosa vida nocturna hace que para muchos sea considerada la cuna de los casinos. No obstante, lo que quizás no sabías es que la ciudad más grande del estado de Nevada no ostenta el título de ciudad con más casinos por metro cuadrado. Dicho honor recae sobre la verdadera capital del juego mundial: Macao.

Por si fuera poco, dicha ciudad China cuenta con el casino más grande del mundo. The Venetian Macao-Resort es una reproducción de Venecia con 3000 habitaciones, cerca de 900 mesas de póker y más de 3000 máquinas tragaperras. ¡Ahí es nada!

El origen de los casinos es italiano

Y, siguiendo el mismo hilo narrativo, tiramos de historia para desmontar otro falso mito. Los casinos tampoco nacieron en Las Vegas. Solo hay que buscar el origen etimológico de la palabra casino para intuir por donde van los tiros. No en vano, su significado (Casa de Campo) apunta a unas villas italianas situadas en el campo en donde la nobleza se divertía practicando juegos de azar.

Es más, los registros más antiguos apuntan a que las primeras apuestas grupales se remontan a la Venecia de 1638. ¿Su máximo exponente? El Casino de Venecia es considerado la casa de juego más antigua del mundo.

Los casinos financiaron la Gran Muralla China

No hemos profundizado sobre ello, ya existen miles de artículos sobre ello. No obstante, resulta indiscutible afirmar que el juego a acompañado a la civilización humana desde sus albores. Prueba de ello es que contamos con registros del 187 antes de Cristo en los que se deja constancia de la práctica del Keno. Un tipo de lotería existente durante la dinastía china Han y que, aún hoy en día, se sigue jugando en muchos casinos. Lo que quizás no sepas es que el origen de su creación no fue otro que financiar la construcción de una de las fortificaciones más espectaculares del planeta: la Gran Muralla China. Si, esa que es visible incluso desde el espacio.

Algo que, por otro lado, desmonta la teoría de que los primeros edificios públicos financiados con lotería y apuestas datan del siglo XIX. Y es que, según se cuenta, el por aquel entonces máximo mandatario de la dinastía Han, Cheung Leung, no contaba con recursos económicos para acabar la guerra. Sacándose de la chistera un tipo de loteria (Keno), practicada en una suerte de edificios del estado que bien podrían ser considerados como precursores de los casinos, con el fin de recaudar fondos. Posteriormente, dicho procedimiento sería utilizado también para la elaboración de construcciones tan emblemáticas como la propia Muralla China.

El Sándwich nació en un casino

Y no lo decimos solo nosotros. Un grupo bastante nutrido de historiadores apuntan a que John Montagu, Conde de Sándwich, inventó dicho delicioso y práctico tentempié en un casino. No en vano, Montagu era un adicto al juego que odiaba tener que levantarse de la mesa de juego para comer, pero tampoco estaba dispuesto a ensuciar sus cartas mientras picoteaba.

Con tal fin se sacó de la chistera la idea de meter comida entre dos rebanadas de pan para evitar mancharse. Y así se lo solicitó, por primera vez en la historia, al cocinero de turno.