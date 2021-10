No es un proceso fácil, pero puedes tomar estos consejos

Las mejores marcas de celulares se esfuerzan cada vez más por lanzar una gran variedad de alternativas con el fin de lograr cubrir los deseos y las necesidades de los usuarios. Si bien esto resulta una gran ventana, también puede llegar a ser un poco abrumador, ya que muchas veces no se sabe bien qué es lo qué se tiene que mirar o a qué hay que prestar atención a la hora de elegir un equipo.

Algo que facilita todo el proceso es tomarse el tiempo para conocer una a una las mejores marcas de celulares y descubrir qué es lo que tienen para ofrecer cada una de ellas. En este artículo descubriremos cuáles son las características a las que hay que prestar especial atención.

¿Cuál es la mejor marca de celulares?

Elegir la mejor marca de celulares 2021 puede resultar un poco subjetivo, sobre todo sabiendo que las funciones y los diseños van variando, pensando en el uso que se le va a dar. El único punto en común que suelen tener todas las personas durante el proceso de elección de un dispositivo móvil es que nadie quiere gastar más de lo que debe. Es por esto que hay que tener bien en claro si solamente se le va a dar un uso recreativo, para ver las redes sociales, o si por el contrario se va a utilizar como herramienta de trabajo.

En base a esto hay que priorizar ciertas características y funciones sobre otras e incluso, en uno que otro caso, sacrificar algunos puntos que si bien pueden resultar atractivos no se les va a dar utilidad.

4 Características a tener en cuenta

Estas son cuatro características de las cuales es importante saber de qué se tratan y para qué sirven con el fin de hacer una buena elección.

1.- Memoria RAM

La memoria RAM es la que se va a encargar de que se puedan utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo con fluidez y sin que el celular se trabe. Obviamente que entre más capacidad tenga mayor va a ser el valor del equipo. Para un smartphone que solamente se va a utilizar de manera recreativa con 2GB es más que suficiente. Ahora bien, si se pretende usar más de una aplicación a la vez lo ideal es optar por una alternativa que cuente con 4GB.

2.- Memoria interna

La memoria interna es el lugar en donde se guarda toda la información de las aplicaciones y sus actualizaciones. Así como todos los archivos permanentes que ingresan al teléfono celular: fotos y videos. Hoy en día, una memoria interna aceptable es de 32GB, la cual es solamente para un uso básico sin demasiadas exigencias. Por el contrario, si se pretende sacar muchas fotografías, jugar videojuegos o trabajar, lo ideal es optar por al menos una memoria de 64GB, aunque lo ideal serían 125GB para estar tranquilo.

3.- Cámara

La calidad de los lentes de la cámara de un celular es un punto al cual hoy en día se le presta mucha atención. Hay que saber que entre mejores resultados ofrezca más costoso va a ser el equipo. Para las personas que les gusta tomar fotos una opción que ofrezca gran angular o teleobjetivo puede llegar a ser muy atractiva. Pero, por el contrario, si es un punto al que no se le presta mucha atención se puede optar por una alternativa que brinde menor calidad para así abaratar los costos.

4.- Batería

Uno de los puntos que no se suele tener mucho en cuenta, pero que resulta súper importante para el uso diario, es la autonomía de la batería. Para no tener que estar fijándose en la carga y estar tranquilo de que dure todo el día lo ideal es optar por alguna alternativa de 3000 mAh o más. Ahora, si has pensado en estrenar teléfono celular o cambiar el que ya tienes, con estos tips y teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente seguro harás la elección que mejor te convenga.

IMÁGENES UNSPLASH