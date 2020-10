En algún momento hemos recibido mensajes de tipo SMS por parte de canales de noticias, banco o hasta promociones de tiendas departamentales que muchas veces podrían resultar interesantes para nosotros, aunque habrá ocasiones en que no será así, sino por el contrario eliminaremos el mensaje o lo ignoraremos completamente, pero alguna vez se han preguntado: ¿Cómo puedo aprovechar estos SMS masivos para mi producto o servicio?

Primero que nada, los SMS Masivos consisten en una solución empresarial para el envío de mensajes de texto (SMS) a tus clientes. Los SMS se envían al usuario a través de una plataforma de cliente en línea, o utilizando la conexión con sistemas de comercio electrónico, CRM o de automatización de mercadotecnia mediante el uso de una API proporcionada por un proveedor de servicio particular. La comunicación empresarial por SMS se puede dividir en dos categorías principales: los mensajes de mercadotecnia e informativos.

Estos servicios de mensajes SMS masivos han sido bastante populares alrededor del mundo y son de gran utilidad para promocionar algún servicio/producto o dar a conocer promociones de tiendas departamentales/retailers. Sin embargo, es muy importante que la base de usuarios que reciba estos mensajes sea la correcta, pues de lo contrario será un mensaje poco o nada interesante para el usuario, así también elegir una plataforma de gestión moderna y segura para este fin.

Por ejemplo, en México existe un famoso servicio de noticias que envía un Newsletter SMS todos los días con las noticias más relevantes y tú puedes ingresar a su sitio web para consultar la información, obteniendo el sitio una gran cantidad de tráfico diariamente solamente de estos usuarios.

Asimismo, los bancos aprovechan que tienen el numero móvil de sus clientes para enviarles promociones bancarias generales para incentivar a los clientes a utilizar sus tarjetas de créditos y bancarias, pero especialmente los bancos utilizan estos SMS como herramienta para confirmar transferencias o movimientos bancarios con un código de autorización para evitar fraudes.

En cambio, existen tiendas que envían mensajes SMS masivos aleatorios y no son de temas de nuestro interés, quizás un SMS sobre descuentos en Leche de Fórmula Para Bebés cuando tenemos 18 años y no tenemos hijos resultará en un SMS a la basura, pues el público hacia el que fue dirigido no es el correcto, he de allí la importancia de enviar SMS masivos, pero hacia el público correcto.

La correcta base de datos

Entonces, es necesario crear una base de clientes correcta con público interesado en el tema. Si tienes dudas de cómo conseguir esta información tenemos algunas sugerencias:

Newsletter SMS – Se trata de pequeños widgets en tu página web para recopilar datos de tus clientes a cambio de algún beneficio, por ejemplo, un descuento en la primera compra. Concursos: Puedes ofrecer algún giveaway donde los usuarios se deben registrar y dejarte datos para contactarlos. Formularios físicos: Los usuarios tienen que llenar algún formulario en la tienda retailer para participar en alguna promoción o concurso en tienda física. Club de lealtad basado ??en SMS: Creando un club de lealtad para tus clientes donde se registrarán para recibir algunos beneficios u ofertas especiales como puntos, millas, etc. Integraciones con CRM: Un servicio de las tiendas e-commerce donde el usuario ingresa sus datos para recibir notificaciones automáticas por SMS sobre el estado de entrega, confirmación de pago o pedido.

Una vez que tienes tu base de datos lista, estarás listo para poder implementar tu campaña de marketing hacía un público en específico que podrá estar interesado en el mensaje, solamente debes estar respaldado en una plataforma de SMS masivos como SMSAPI que se encarga de todo el proceso de gestión de tu base de datos para que estés listo en unos pocos minutos para comenzar a enviar tus SMS al público.

El contenido del SMS es clave

El último y también muy importante paso es crear el SMS que vas a enviarle al público y para ello debes tener mucho cuidado, pues tienes 160 caracteres para dar a conocer el mensaje. A continuación, te damos algunos tips de utilidad para crear un mensaje útil:

Presentación: Usa un nombre de remitente (11 caracteres de largo). Crea contenido: Debes desarrollar contenido interesante y atractivo a través de una llamada a acciones y ofertas por tiempo limitado. Ofrece un valor real: Ya sean descuentos, conocimiento o diversión. Comunícate: Utiliza un enlace corto en el mensaje para llevar al cliente a tu sitio web o enviar mensaje por WhatsApp. Juega con el idioma: Quédate abierto para el remitente. Personaliza: Utiliza nombres u otro dato que hayas recopilado sobre el usuario para hacer este mensaje personal. Utiliza targeting: Divide tu público en grupos de usuario según la información que deseas: edad, sexo, tamaño de zapato y crea contenido diferente para diferentes grupos, Agrega el enlace de exclusión (Opt-Out) en el mensaje.

Siguiendo estos sencillos pero importantes pasos podrás tener éxito en tu campaña, solamente debes presionar el botón de “Enviar” y listo, tus clientes estarán recibiendo sus mensajes y podrás repetir esta actividad sin ningún problema.

Finalmente, también debes de ofrecer una alternativa a tu suscriptor para darse de baja del Newsletter SMS con facilidad. Esto puede ser a través de alguna función de “exclusión” voluntaria que debe ofrecer tu propia plataforma.