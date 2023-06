Tether (USDT) es una criptomoneda estable. ¿Cómo deberíamos entenderlo? Ya sabemos que las criptomonedas son unos activos digitales con una volatilidad muy elevada. O sea, suelen cambiar de precio bruscamente.

Una criptomoneda estable, o stablecoin, une las características de una criptomoneda (en cuanto a su naturaleza basada en blockchain) y de una moneda estatal o fíat. Características de la última son la inmutabilidad y atadura a unos activos físicos. Pueden ser tales como el oro guardado en la tesorería del estado emítante de la moneda, por ejemplo.

Qué es USDT

USDT es la primera criptomoneda de este tipo cuyo precio está pegado al precio del dólar estadounidense (USD). Las oscilaciones del curso de cambio de esta criptomoneda no suelen superar unas décimas del por ciento. Para saber el exacto precio Bitcoin USDT puede consultar este enlace. El USDT también a veces se denomina Tether y ahora le explicamos el porqué.

Qué es Tether

La palabra “tether” es inglesa, significa “atar”. De este modo representa la atadura del precio de esta criptomoneda estable al valor del dólar estadounidense. Tether es el nombre de la empresa que lanzó esta criptomoneda estable en 2014.

Los activos de este token están 100% respaldados por los activos de la empresa creadora. Muchas bolsas de criptomonedas lo utilizan para pares comerciales con Bitcoin. Es la criptomoneda estable con la mayor cantidad de capitalización del mercado también. Es muy demandado por los comerciantes de criptomonedas por varias razones.

Para qué sirve Tether USDT

Ya que Tether USDT combina las características de una criptomoneda y de una moneda del gobierno, goza de tal característica como la estabilidad. En los períodos de alta volatilidad en el mercado de criptomonedas, las monedas estables sirven como refugio para los fondos. Se puede intercambiar las criptomonedas por USDT cuando baja el precio de Bitcoin, USDT se puede convertir en Bitcoin otra vez cuando los precios suben. De esta manera se prescinde de tener que intercambiar criptomonedas por dinero fíat, se ahorran comisiones y tiempo de espera de las operaciones bancarias.

Las características de Tether USDT:

Se comercia a un precio fijo;

Tiene atadura al precio del dólar estadounidense;

Forma pares con otras criptomonedas.

Cómo comprar Tether USDT

Se puede comprar USDT a través de alguna bolsa de criptomonedas intercambiándolo por otras criptomonedas o por moneda estatal o fíat. Forma pares comerciales con las criptomonedas principales, pero por sí, no tiene interés comercial alguno. No suele oscilar el curso de USDT, no es volátil. Por eso no se puede ganar con el cambio de curso de esta criptomoneda.