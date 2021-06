Dia de Internet: ¿Cómo mantener la seguridad online?

El 17 de mayo se celebró el Día de Internet. Impulsado por la Asociación de Usuarios de Internet, una organización española, este día promueve un uso más seguro de la red; distintos países organizan charlas y seminarios para evitar algunos de los ataques cibernéticos más comunes y concientizar a los usuarios del uso correcto de la web. ¿Necesitas consejos para navegar con mayor tranquilidad? A continuación, te presentamos cómo mantener la seguridad online.

Conectarse a Internet a través de una red pública

Para navegar por la web, es imprescindible estar conectado a una red. En el caso del wifi, no siempre tenemos acceso a una red privada, lo que nos expone a muchos riesgos. Sin embargo, hay maneras de garantizar una conexión segura a través de una red pública. Si queremos conectarnos a un wifi seguro, debemos corroborar que tenga una contraseña. De lo contrario, cualquier persona puede acceder a él y robar datos. Además, puedes aumentar la seguridad a través de una VPN (siglas en inglés de Red Privada Virtual), lo que garantiza que tu información circule a través de un entorno cerrado.

Uso de teléfonos celulares

En la actualidad, es cada vez más común navegar por Internet a través del teléfono celular y otros dispositivos móviles. Una manera de mantener la seguridad en el celular es desactivar el bluetooth, ya que podría permitirles a terceros malintencionados acceder a tu dispositivo. Además, asegúrate de contar con un antivirus que rastree las principales amenazas, como malware y spyware, de manera que puedas ingresar datos sin preocupaciones.

Pagos en Internet

Realizar compras en una tienda de e-commerce o jugar a las tragamonedas en un casino online requiere hacer pagos en Internet. Para asegurarte de que tus pagos lleguen a su destinatario sin inconvenientes, escoge siempre sitios que tengan buena reputación. Además, asegúrate de que las direcciones web comiencen por “https://”, que es el primer indicio de que un sitio establece conexiones a través de un protocolo seguro. Por otra parte, nunca compartas información de tus cuentas bancarias o tus tarjetas de crédito a través de formularios, correos electrónicos o mensajes de chat; en un sitio seguro nadie te pedirá que compartas estos datos, ya que la página tendrá su propia pasarela de pagos seguros.

Uso de redes sociales

Una manera de promover la seguridad en redes sociales es aceptar solo a usuarios conocidos. Muchos atacantes crean perfiles que parecen reales, pero que utilizan para recopilar información y robar datos; muchas veces, estos perfiles utilizan variantes de nombres conocidos para confundir. Asimismo, configura tus cuentas en modo privado para que otros usuarios sin autorización no puedan ver tus publicaciones. Por supuesto, no compartas datos ni información con personas a las que no reconozcas.

El Día de Internet es la ocasión perfecta para aprender un poco más sobre la seguridad online. Sigue nuestras recomendaciones y navega con más tranquilidad por la web.