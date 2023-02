Hoy en día, Elon Musk es una figura controvertida debido a ciertas acciones que algunos consideran negativas para la sociedad. Por ejemplo, ha realizado cambios en su cuenta de Twitter que han generado críticas de personas influyentes, incluyendo un cofundador de Apple.

En una entrevista reciente con CNBC, Steve Wozniak señaló algunas similitudes entre Musk y su fallecido amigo y también cofundador de Apple, Steve Jobs, en cuanto a su habilidad para establecer empresas. Sin embargo, algunos han notado que Wozniak ha sido más descortés casi “atacando” de manera personal a Musk, actual dueño de Tesla. Aquí vemos un tweet en donde se puede ver un fragmento en video de la entrevista con el Co-Fundador de Apple:

“Elon Musk and Steve Jobs are very similar, and I don’t like to say that,” says Apple Co-Founder @stevewoz. “They both want to be seen as the important person and be like a cult leader. But a lot of honesty disappears when you look at @elonmusk and $TSLA.” pic.twitter.com/A5YUt5ZNIs

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 9, 2023