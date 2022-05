El uso del trading online ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Cada día que pasa cientos y cientos de usuarios deciden participar en este tipo de actividades. Aún así, hay quienes tienen la idea que al tratarse de un proceso online, es sinónimo de estafa. Pero te adelantamos que no, el trading online no es una estafa. Sin embargo, aunque se puede llevar a cabo de manera confiable, hay que tener en cuenta que sí existen riesgos.

Por eso, es clave elegir una plataforma trading que opere de forma legal y confiable. Las plataformas trading o brokers son los medios online que utilizamos para realizar el proceso de compraventa de activos. Sin embargo, elegir entre tanta variedad no es tan sencillo, principalmente por el tema de la estafa. Por eso, saber identificar una web segura es vital.

Conoce a fondo que es el trading online

Una de las formas que tenemos para confiar en el trading online, es conociendo con exactitud qué es y cuál es su objetivo. El trading es una de las mejores maneras que tenemos en la actualidad de invertir con grandes posibilidades de ganar y pocas opciones de riesgos. Se trata de una inversión global que puedes llevar a cabo desde tu ordenador. De manera resumida podemos decir que, el trading online es una manera de operar en los diferentes mercados a través de internet. Claro está, estamos conscientes que ésta no es la única forma de invertir valiéndonos de la web, pero sí es una de las opciones preferidas por los usuarios. Y podemos decir que esto último nos ofrece una razón más para creer que no es estafa.

El funcionamiento del trading online

Sí, al hablar del trading online obviamente nos estamos refiriendo a una manera de invertir a través de internet. Y para lograr el objetivo, se utilizan las plataformas trading, es decir, los brokers online que sirven como intermediarios. Dichos brokers son el medio por el cual se pueden emitir órdenes de forma instantánea para así operar en los diferentes mercados.

Un detalle relevante en todo este asunto es que como necesitas ingresar con regularidad a la plataforma que has elegido, es necesario que tengas buen acceso a internet, y que por supuesto cuentes con un dispositivo electrónico para entrar en cualquier momento. Este hecho nos confirma una cosa, el avance tecnológico nos ha abierto las puertas en todo sentido. Cada día que pasa existe un mayor aumento de las herramientas para operar de forma sencilla y rápida. Por ello, el trading online se ha convertido en un modelo de inversión al alza, y por lo que se vislumbra, aún hay muchas cosas que faltan por ver. Si en años anteriores la idea de invertir daba cierto temor, estos se disipan gracias al trading y a su facilidad de uso.

¡Alerta ante una estafa!

Las estafas siempre están latentes en todo lo que involucra dinero e información de datos personales. Por esa razón, entendemos el hecho de que algunos usuarios aún duden del uso del trading online. Sin embargo, existen trucos útiles que pueden ayudarte a reconocer y, por tanto, evitar una estafa en el mundo del trading. Así que de forma breve destacaremos algunos indicios que te llevarán a descifrar si estás ante una posible estafa.

Siempre recuerda una cosa, las ganancias seguras no existen en el mundo de las finanzas. Así que si todo parece color de rosa, estás ante una estafa. Llamadas no solicitadas: Los corredores regulados no tienen por costumbre contactar a clientes potenciales. Por eso, si recibes una llamada extraña, ¡huye!

Los corredores regulados no tienen por costumbre contactar a clientes potenciales. Por eso, si recibes una llamada extraña, ¡huye! Ausencia de legalidad: Si ingresas a un broker de trading y este no tiene en su página de inicio las referencias de sus licencias y autorizaciones, es una estafa.

Por qué decimos que el trading online no es una estafa

Una de las razones principales por las que podemos deducir que el trading online no es una estafa, es el hecho de que funciona, produce beneficios, ganancias y por supuesto, también pérdidas como suele ocurrir en el mundo de la inversión. Así que podemos decir que se trata de una forma de invertir menos compleja, pero que de igual forma no es una estafa. Además, un hecho innegable es que cuando los usuarios se han encontrado ante estafas y lamentablemente han caído en ellas, se ha tratado de plataformas online no confiables. Lo cierto es que no existe ningún registro que indique que las plataformas más conocidas hayan estafado a alguno de sus usuarios. De allí la importancia de elegir un broker fiable.

Si después de haber considerado todos estos aspectos decides ingresar en el mundo del trading debes visitar aquí. Estamos seguros que operar en una plataforma confiable será de gran ayuda para tí, pues te dará grandes opciones para que puedas invertir y trabajar con diferentes activos. Además, recibirás asesoramiento por parte de un profesional en trading.

Una plataforma realmente confiable

Hemos visto que el trading online no es una estafa, por eso, elegir una buena plataforma para operar resulta fundamental, no ser cuidadosos en este sentido, puede suponer un gran riesgo para nuestra inversión. Por tanto, busca contar con un broker que te de la garantía de que se realizarán operaciones de manera segura. Pero entonces ¿Qué debemos buscar en una plataforma trading confiable?

Regulaciones

Las regulaciones y el cumplimiento de las normas legales es lo que caracteriza principalmente a una plataforma segura, libre de estafa. Dichas regulaciones indican que el broker está registrado bajo las normas de autoridades supervisoras y que sigue al pie de la letra las políticas y exigencias para operar.

Servicios

Los servicios de atención al cliente es otro de los factores claves al momento de elegir una plataforma. Por eso, hay que destacar que un servicio de atención escaso, poco claro, y con pocas opciones, no es una alternativa recomendable. Así que busca un broker que ofrezca atención al cliente en diversos idiomas y formatos.

Cuenta DEMO

Otro aspecto clave que debes considerar es si la plataforma que deseas elegir tiene cuenta DEMO. Por lo general esta cuenta se utiliza para iniciar las operaciones con dinero ficticio, de manera que el trader pueda operar con ella para ir ganando mayor grado de confianza y experiencia en el proceso de inversión.