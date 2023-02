Según la información proporcionada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las ventas online crecieron un 27% respecto a lo reportado en 2020 y es que, es un hecho consumado que el comercio electrónico llegó para quedarse y hoy en día, forma parte integral del uso de Internet para millones de usuarios en Latinoamérica, no sólo en México.

De hecho, no es ningún secreto que miles de empresas se han beneficiado de las bondades y ventajas que ofrece el e-commerce, razón por la cual, una gran cantidad de tiendas han volcado sus esfuerzos lejos del retail para enfocar sus recursos y objetivos en el incremento de las ventas en línea, aprovechando la inmensa cantidad de tecnologías disponibles que existen detrás del concepto que llamamos “comercio electrónico”.

Razones más, razones menos, las plataformas de e-commerce son del agrado general de millones de usuarios, lo cual se nota también en el imparable crecimiento que han tenido las descargas de estas apps especializadas en las tiendas de aplicaciones.

Las Apps más Descargadas en México

Una empresa de consultoría y análisis de datos llamada Statista, publicó recientemente un estudio sobre las 10 apps de comercio electrónico más descargadas en suelo mexicano, con datos que llegan hasta finales del 2022, lista que probablemente te sorprenderá:

Mercado Libre: 2 millones 233 mil 188 descargas SHEIN: un millón 460 mil 52 descargas Shopee: 868 mil 952 descargas Bodega Aurrera: 809 mil 703 descargas Liverpool pocket: 805 mil 151 descargas Walmart Express: 691 mil 584 descargas Amazon: 674 mil 569 descargas Nike (shoes, apparel, stories): 561 mil 853 descargas Suburbia: 539 mil 843 descargas Joy App by PepsiCo: 489 mil 275 descargas

Y en posiciones inferiores, también aparecen nombres importantes como OXXO, Wish y el gigante de China, AliExpress, con números de descargas de apps que varían entre 315 y 386 mil aproximadamente.

El Tabú de Comprar en Internet

También es cierto que si bien el número de usuarios de comercio electrónico sigue aumentado a pasos agigantados en los países de Latinoamérica como México, la realidad es que aún existe una latente idea generalizada de que comprar por Internet es peligroso, algo que históricamente ha existido desde los inicios de Internet, pero que se volvió más notorio en países con economías emergentes, zonas donde la legislación vigente tardó varios años en ofrecer algún tipo de protección a los consumidores y que en la mayoría de casos, aún tienen huecos en sus leyes y marcos legislativos, lo cual terminó creando el escenario perfecto para la proliferación de todo tipo de estafas y malas prácticas en Internet, acrecentando aún más la desconfianza de millones de consumidores.

Por nuestra parte, sólo nos queda recomendarte que si aún no aprovechas las bondades de las compras por Internet, te pongas a investigar sobre buenas prácticas de compras online con el fin de que conozcas más sobre los procedimientos y tips básicos de seguridad para evitar que te estafen o que pierdas dinero. No es nada difícil y la verdad, si no te animas a comprar por Internet, es porque de plano vives en el siglo pasado.