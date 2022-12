En México, desde el año 2020 se vivencia una explosión del e-commerce, en gran parte como consecuencia de la pandemia mundial acontecida en dicho año. Este tipo de comercio se caracteriza por ser de forma electrónica, donde se compran y venden tanto servicios como productos por canales digitales como páginas, redes sociales, etc.

Tanto en este como en otros países se adaptó este tipo de formato para las compras en supermercados para las casas de familia, ya que se evitaba la aglomeración de gente por miedo a los contagios, lo que trajo aparejado la comodidad que esto comenzó a generar y como en muchas personas comenzó a ser su forma permanente de hacer sus compras familiares. A pesar de que poco a poco se fueron disminuyendo las restricciones y los consumidores regresan a las compras en locales físicos, el comercio electrónico continuó teniendo un rol importante y siguió siendo utilizado.

La particularidad en México es que este país se posiciona dentro de los 10 con mayor cantidad de ventas a nivel online. Esto se suma a la novedad de que ya hay 18 ciudades que cuentan con tecnología de comunicación 5G, que establece mayor velocidad para las conexiones móviles y la posibilidad de utilización de nuevas tecnologías.

En este momento sigue en aumento el porcentaje de la población mundial que realiza sus compras por internet, más de 2mil millones de compradores y se espera siga en aumento. Hoy se cuenta con 27,2% de la población a nivel mundial. Mirando una proyección del 2024, se espera un 12% de crecimiento por sobre lo que se pronostica para el 2023 y que este canal siga en alza.

Desde la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se toma a México como el primero en crecimiento del comercio electrónico, tomando en consideración cómo se encontraba anteriormente en este sector. Ahora bien, se crea un nuevo desafío para las empresas, el intentar sostener este gran crecimiento, que, si bien no tiene picos como en el 2020, se mantiene en el tiempo. Por eso, es de suma necesidad que cada empresa pueda realizar la inversión necesaria en tecnologías que acerquen a los clientes con cada marca, para potenciar las compras directas, así como también las innovaciones necesarias.

Además, deben tener en cuenta la ciberseguridad, como una necesidad imperiosa a proteger para brindar a los consumidores una compra segura, que promueva el volver a realizar compras por medios digitales. A estos componentes, se le suman como alicientes externos, distintos eventos que promueven este medio de compra como lo son el Black Friday, El Buen Fin, Ciber Monday, los cuales potencian el final del año para que el e-commerce cierre con altos números de ventas, sumadas al impulso que traen aparejadas las fiestas.

Se pudo determinar, gracias a la empresa Tiendanube que la barrera más grande que deben atravesar las PyMES, emprendedores y demás empresas es la falta de conocimiento que existe de la tecnología.

Préstamos Online: Otra Área donde se usan Canales Digitales en México.

Dentro de este crecimiento exponencial de la era digital, se han incluído los préstamos online como un servicio más dentro de los que se ofrecen por estos medios. Estos recursos económicos eran propios y únicos de las entidades bancarias físicas en todos los países, pero ya hace unos años que se comenzaron a crear distintas Fintech, es decir, empresas que proporcionan servicios financieros a través de la tecnología y comenzaron a producir grandes cambios en el acceso a préstamos y dinero a la población mexicana.

Es por ello, que, en la actualidad, se utilizan estos canales para obtener soluciones o ayudas financieras de manera más rápida y sencilla. Estos recursos son muy utilizados por la población para emergencias, contingencias, accidentes, donde se necesita contar con liquidez de manera rápida. Cabe destacar, que los especialistas en economía aseguran que este tipo de préstamos rápidos, son diseñados para su utilización a corto plazo, ya que los mismos generan tasas de interés mucho más altas que otros recursos financieros.

En México el gran crecimiento de la utilización de este recurso digital tiene que ver con que se pueden solicitar desde la comodidad del hogar con un dispositivo que cuente con internet y en cualquier momento del día y del año, incluso los días feriados o fines de semana. Además, tienen una gran flexibilidad, donde se puede contar con una cantidad exacta de dinero que se requiere.

¿Cómo sostendrán el Crecimiento Digital las PyMES Mexicanas en 2023?

Se necesitan nuevas estrategias y sostener algunas que ya fueron implementando cada empresa del país. La empresa Capterra, que se encarga de proporcionar software competentes para cada rubro que se posicionan en el segmento online, comparte que hay estrategias que resultan ser claves para este formato de ventas a través de un estudio realizado a más de 270 dueños y trabajadores de distintas empresas del país.

La primera estrategia son las campañas en las redes sociales, las cuales son los principales medios de visualización de diferentes productos o servicios por una población que se puede segmentar de acuerdo con lo que se brinda. No solo está posicionada en la cúspide de esta lista para los entrevistados por la publicidad que la misma brinda, sino también porque es un medio más de venta de los canales digitales y uno de los más utilizados. Ya se contabilizó un 67% de consumidores online a través de las redes sociales y un 26% con interés de concretarla. Además, un 47% de las PyMES ven necesaria una actualización diaria de este medio digital.

En un segundo lugar, pero no tan despegado del primero se encuentra la recopilación de datos ya que los mismos posibilitan que el sector al que se apunta sea diferenciado y eso da más oportunidad de ventas concretas, además de poder prever problemáticas que puedan surgir, pronosticar formas de comportamiento del público al que se apunta, incluso visualizar las tendencias cambiantes del mercado.

Luego encontramos la estrategia del email marketing, con la utilización de uno de los medios con más antigüedad en la era de internet como lo es el email, con el cual se realiza un seguimiento de campañas, con una amplia llegada a público de diversas edades, ya que este medio de comunicación es utilizado por una gran parte de la población. En cuarto lugar, está el propio e-commerce, es decir, la plataforma propia con los productos, carrito, forma de pago y gran cantidad de herramientas que ayudan a gestionar los clientes.

En el último lugar de relevancia para las PyMES mexicanas se encuentran las denominadas reseñas, es decir, las opiniones que pueden generar los clientes y usuarios para la visión de nuevos potenciales clientes. Se estima que un 83% de quienes consumen por plataformas online visualizan estas reseñas antes de la adquisición de un producto o servicio.

Es evidente que el comercio del país debe estar atento a diferentes factores para poder sostener la permanencia en los canales digitales. La pandemia mundial fue un golpe que sin dudas deja sus secuelas, pero también deja nuevas formas de vivenciar la presencialidad, el comercio, y no solo eso, si no lo social, lo vincular, los formatos de trabajo, etc. La capacidad de flexibilidad sin dudas fue sumamente necesaria en esta época y la que vale la pena seguir entrenando para ir a la par con los cambios de la globalización y los cambios en la sociedad mundial.