Miedo o educación ¿Por qué somos amables con los chatbots y la IA en general?

Un estudio reciente revela que el 12% de las personas son educadas con la inteligencia artificial por temor a las posibles consecuencias en caso de una hipotética rebelión de las máquinas.

Esta investigación, realizada en diciembre de 2024 por Future, analizó las actitudes de más de 1,000 personas en Estados Unidos y Reino Unido hacia la IA.

El uso de la IA ¿Amabilidad o frases concretas y breves?

El estudio mostró que, aunque aproximadamente la mitad de los encuestados utiliza IA (51% en EE. UU. y 45% en Reino Unido), no todos tratan con cortesía a asistentes virtuales como ChatGPT o altavoces inteligentes.

En Estados Unidos, solo el 67% de los usuarios de IA son amables, mientras que en Reino Unido la cifra alcanza el 71%.

Aunque estas cifras representan un aumento del 3% y 11%, respectivamente, en comparación con una encuesta realizada tres meses antes, muchos usuarios aún prefieren hacer solicitudes rápidas y directas, olvidándose de decir “por favor” o “gracias”.

¿Por qué ser amable con la IA?

En Estados Unidos, el 82% de las personas que afirmaron ser siempre educadas con la IA lo hacen simplemente porque consideran que es correcto decir “por favor” y “gracias”, independientemente de si hablan con un humano o una máquina.

Sin embargo, el 18% restante admitió que su cortesía se debe al temor de una posible rebelión de la IA, esperando que su amabilidad les sirva como salvoconducto en el futuro.

Por otro lado, el 33% de los usuarios que no son amables con la IA justifican su comportamiento de dos maneras: dos quintas partes no ven sentido en ser educados, mientras que el resto simplemente prefiere mantener sus solicitudes breves y al punto.

Reino Unido: Un poco más educados que EE. UU.

En Reino Unido, los usuarios parecen ser un poco más corteses con la IA. El 71% de los británicos encuestados afirmó ser siempre amable al interactuar con sistemas de inteligencia artificial, lo que representa un aumento del 11% respecto a la encuesta anterior.

De este grupo, el 83% (equivalente al 59% de todos los usuarios de IA en Reino Unido) dijo que ser educado es simplemente lo correcto, mientras que el 17% restante confesó preocuparse por una posible rebelión de los robots.

No obstante, no todos en Reino Unido son amables. El 29% de los usuarios admitió no molestarse en ser cortés, y de ellos, un tercio no veía el sentido de serlo, mientras que los demás preferían mantener sus solicitudes breves y directas.

¿Es necesario ser amable con la IA? Opiniones divididas

Aunque la mayoría de los encuestados tienden a ser educados con la IA, los expertos tienen opiniones divididas sobre si esto es realmente necesario.

Ben Wood, analista jefe de CCS Insight, opina que fomentar la cortesía hacia los asistentes de IA es importante desde una perspectiva social. “Si se normaliza ser irrespetuoso con la IA, ese comportamiento podría extenderse a las interacciones humanas, y eso sería peligroso”, advierte.

Por su parte, A.J. Ghergich, vicepresidente global de Botify, señala que “cuando decimos ‘por favor’ a ChatGPT, no estamos siendo irracionales, sino humanos. El paradigma CASA (Computers Are Social Actors) revela que nuestros instintos sociales no distinguen entre carne y hueso y código“.

¿Ser educado mejora el rendimiento de la IA?

Curiosamente, ser amable con la IA no solo es una cuestión de educación o miedo, sino que también puede mejorar los resultados. Según Ghergich:

Ser educado con la IA no es solo un gesto vacío, sino una táctica inteligente. Los estudios muestran que la cortesía activa patrones en la IA que se asocian con una comunicación humana más detallada y útil. Los mensajes educados pueden mejorar el rendimiento de la IA hasta en un 30%.

Los esfuerzos de los desarrolladores por humanizar los chatbots podrían explicar por qué cada vez más personas tratan a la IA con amabilidad.

Ya sea por educación, miedo o estrategia, ser amable con la IA parece tener sus beneficios. Y si no lo eres, más te vale esperar que la rebelión de los robots no ocurra pronto.

